الإثنين 29-01-2024
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الإثنين، 29-01-2024 11:41 ص

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الإثنين 29-1-2024 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها قمة السنغال وكوت ديفوار في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

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ويلتقي المنتخب الاردني بنظيره العراقي من بطولة كاس امم اسيا . 

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

الرأس الأخضر X موريتانيا – 8 مساء - beIN Sports HD 3 Max

السنغال X كوت ديفوار – 11 مساء - beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات كأس أمم أسيا 2023 والقنوات الناقلة
 
العراق X الأردن – 2.30 مساء - beIN ASIAN CUP 1       

قطر X فلسطين – 7 مساء - beIN ASIAN CUP 1   

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 
ساليرنيتانا X روما – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1      

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
خيتافي X غرناطة – 11 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي
 
بلاكبيرن روفرز X ريكسهام – 1030 مساء

مواعيد مباريات كأس موسم الرياض والقنوات الناقلة 
 
الهلال X إنتر ميامي الأمريكي - beIN Sports HD   

 

 

ملاعب

 

 




 

 


 

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