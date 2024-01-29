مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الإثنين 29-1-2024 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها قمة السنغال وكوت ديفوار في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

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ويلتقي المنتخب الاردني بنظيره العراقي من بطولة كاس امم اسيا .



مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة



الرأس الأخضر X موريتانيا – 8 مساء - beIN Sports HD 3 Max



السنغال X كوت ديفوار – 11 مساء - beIN Sports HD 1 Max



مواعيد مباريات كأس أمم أسيا 2023 والقنوات الناقلة



العراق X الأردن – 2.30 مساء - beIN ASIAN CUP 1



قطر X فلسطين – 7 مساء - beIN ASIAN CUP 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



ساليرنيتانا X روما – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



خيتافي X غرناطة – 11 مساء - beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي



بلاكبيرن روفرز X ريكسهام – 1030 مساء



مواعيد مباريات كأس موسم الرياض والقنوات الناقلة



الهلال X إنتر ميامي الأمريكي - beIN Sports HD

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