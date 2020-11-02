مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الاثنين 02-11-2020، العديد من المباريات فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، لعل أبرزها مواجهة ليدز يونايتد ضد ليستر سيتى في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وفياريل ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة
فولهام × وست بروميتش ألبيون، تقام في السابعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
ليدز يونايتد × ليستر سيتي، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة
فياريال × بلد الوليد، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا × بينفينتو، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة
هوفنهايم × يونيون برلين، تقام في التاسعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports 2 FR
المصدر : ملاعب
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