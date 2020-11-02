الإثنين 02-11-2020
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الإثنين، 02-11-2020 11:36 ص

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _  تقام اليوم الاثنين 02-11-2020، العديد من المباريات فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، لعل أبرزها مواجهة ليدز يونايتد ضد ليستر سيتى في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وفياريل ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة
فولهام × وست بروميتش ألبيون، تقام في السابعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة  beIN Sports HD 1   

ليدز يونايتد × ليستر سيتي، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة  beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

فياريال × بلد الوليد، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة     beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة

هيلاس فيرونا × بينفينتو، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4   

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة

هوفنهايم × يونيون برلين، تقام في التاسعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة  beIN Sports 2 FR


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المصدر : ملاعب 

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