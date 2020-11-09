مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ بدأت اليوم الاثنين 09-11-2020 فترة التوقف الدولى لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية، والتصفيات التأهيلية لكأس العالم قطر 2022، ونظرا لكون المنافسات الدولية لم تبدأ بعد، يقام اليوم عدد محدود جدا من المباريات، يعد أبرزها مواجهة نورثامبتون تاون ضد أوكسفورد سيتى في الجولة الأولى من كأس الاتحاد الانجليزى.



مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

اكسفورد سيتي × نورثامبتون تاون، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 4 FR



مواعيد مباريات الدوري الإسباني الدرجة الثانية اليوم

جيرونا × لاس بالماس، تقام في تمام العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني الدرجة الثانية اليوم

هولشتاين كيل × هامبورج، تقام في التاسعة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الهولندي الدرجة الأولى اليوم

إف سي إيندهوفن × أف سي دوردريخت، تقام في التاسعة إلا الربع مساء

اوتريخت × رودا كيركرادهن تقام في العاشرة مساء

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المصدر : ملاعب

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