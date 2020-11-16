الإثنين 16-11-2020
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الإثنين، 16-11-2020 02:39 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الاثنين 16-11-2020 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم خلال فترة التوقف الدولية، في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية، ويعد أبرز مواجهات اليوم هي مباراة المنتخب الوطني الأردني الودية مع شقيقه السوري، لقاء زيمبابوي ضد الجزائر وموزمبيق ضد الكاميرون في تصفيات افريقيا.

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مواعيد المباريات الودية
6:00 الأردن × سوريا عبر القناة الرياضية الأردنية
مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة
 
03:00 عصرا، إيسواتيني × الكونغو
03:00 مساء،  مالاوي × بوركينا فاسو
03:00 مساء، ساوتومي و برينسيب × جنوب إفريقيا
05:00 مساء، زمبابوي × الجزائر، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7   
06:00 مساء، غامبيا × الجابون             
08:00 مساء، موزمبيق × الكاميرون     
08:00 مساء، بوتسوانا × زامبيا
08:00 مساء، جنوب السودان × أوغندا


المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة