الإثنين 07-12-2020
الوكيل الاخباري

الحكومة تعلن اخر الاجراءات للتعامل مع وباء كورونا

الدفاع المدني ينقذ شخصاً تدهورت مركبته في منحدر

إغلاق ثلاثة الآف مطعم بالاردن منذ بدء الجائحة

توجيهات من وزير التربية والتعليم

ترفيع قضاة إلى الدرجة العليا - أسماء

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مدير الامن العام : لن يفلت هؤلاء من العقاب

توجيهات من وزير الداخلية الى المحافظين والحكام الإداريين

تجار وسط البلد يعتصمون بسبب القرارات الحكومية

تصريح حكومي حـــول الرواتب

الإثنين، 07-12-2020 03:51 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _  تختتم اليوم الاثنين 07-12-2020 منافسات الأسبوع في الدوريات الأوروبية، قبل انطلاق الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء، وينتظر عشاق الساحرة المستديرة عبر أنحاء العالم العديد من المواجهات الساخنة اليوم، لعل أبرزها مواجهة برايتون ضد ساوثهامبتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم والقنوات الناقلة
 
12:00 ظهرا، فيسيل كوبي – اليابان × شنجهاي – الصين، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7
04:00 عصرا، يوكوهاما إف مارينوس – اليابان × سوون سامسونج بلووينجز - كوريا الجنوبية، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم والقنوات الناقلة
 
10:00 مساء، برايتون × ساوثهامتون ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة
 
10:00 مساء، إيبار × فالنسيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة
 
09:45 مساء،  فيورنتينا × جنوى، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة
 
09:30 مساء،  هوفنهايم × أوجسبورج 
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة
 
04:30 مساء،  الفتح × أبها ، تذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD   
04:50 مساء، الرائد × الهلال، تذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD 
06:45 مساء، النصر × الاتفاق ، تذاع عبر قناة KSA Sports 3 HD


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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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