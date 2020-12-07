مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تختتم اليوم الاثنين 07-12-2020 منافسات الأسبوع في الدوريات الأوروبية، قبل انطلاق الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء، وينتظر عشاق الساحرة المستديرة عبر أنحاء العالم العديد من المواجهات الساخنة اليوم، لعل أبرزها مواجهة برايتون ضد ساوثهامبتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم والقنوات الناقلة



12:00 ظهرا، فيسيل كوبي – اليابان × شنجهاي – الصين، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7

04:00 عصرا، يوكوهاما إف مارينوس – اليابان × سوون سامسونج بلووينجز - كوريا الجنوبية، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم والقنوات الناقلة



10:00 مساء، برايتون × ساوثهامتون ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة



10:00 مساء، إيبار × فالنسيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة



09:45 مساء، فيورنتينا × جنوى، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة



09:30 مساء، هوفنهايم × أوجسبورج

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة



04:30 مساء، الفتح × أبها ، تذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD

04:50 مساء، الرائد × الهلال، تذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD

06:45 مساء، النصر × الاتفاق ، تذاع عبر قناة KSA Sports 3 HD







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المصدر : ملاعب



