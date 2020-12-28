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الإثنين، 28-12-2020 02:13 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الإثنين 28-12-2020، عدد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، لعل أبرزها مواجهة إيفرتون ضد مانشستر سيتي، وتشيلسي أمام أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
 
كريستال بالاس ضد ليستر سيتي - الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

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تشيلسي ضد أستون فيلا - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 2


إيفرتون ضد مانشستر سيتي - الساعة العائرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
 
سموحة ضد الزمالك - الساعة الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت


الأهلي ضد الاتحاد السكندري - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت


مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم

مولودية الجزائر ضد الصفاقسي التونسي - الساعة العاشرة إلا الربع مساء - على القناة الرياضية الجزائرية

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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