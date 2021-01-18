مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الاثنين 18-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ارسنال المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني مع نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".





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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ارسنال × نيوكاسل يونايتد – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كاليارى × ميلان – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري المصري

الاتحاد السكندرى × إنبى – الثانية والنصف عصرا

غزل المحلة × المقاصة – الثانية والنصف عصرا

سيراميكا × طلائع الجيش – الثانية والنصف عصرا

الإسماعيلى × المقاولون العرب – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت



مواعيد مباريات بطولة أفريقيا للمحليين

المغرب × توجو – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 7

رواندا × أوغندا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 7

المصدر : ملاعب



