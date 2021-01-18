الإثنين 18-01-2021
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الطويسي: المركز الثقافي الملكي باق ومستمر في عمله

الإثنين، 18-01-2021 09:13 ص

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الاثنين 18-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ارسنال المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني مع نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
ارسنال × نيوكاسل يونايتد – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1      

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
كاليارى × ميلان – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري المصري
الاتحاد السكندرى × إنبى – الثانية والنصف عصرا  
غزل المحلة × المقاصة – الثانية والنصف عصرا 
سيراميكا × طلائع الجيش – الثانية والنصف عصرا 
الإسماعيلى × المقاولون العرب – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت

مواعيد مباريات بطولة أفريقيا للمحليين
المغرب × توجو – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 7
رواندا × أوغندا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 7  

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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