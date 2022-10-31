مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 31 - 10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة هيلاس فيرونا ضد روما في الدوري الإيطالي، فضلا عن مباراة إلتشي ضد خيتافي في الدوري الإسباني.



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة





إلتشي X خيتافي – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

هيلاس فيرونا X روما – الساعة 8:30 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1



مونزا X بولونيا – الساعة 10 على قناةAD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري التركي

سيفاس سبور X أنطاليا سبور – الساعة 8 مساء



إسطنبول باشاك شهير X جيرسونسبور – الساعة 8 مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الاتحاد السكندري X طلائع الجيش – الساعة 6 مساء على قناة on time sport



المقاولون العرب X فاركو – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

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