الإثنين 13-03-2023
الوكيل الاخباري

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الأمن ينفذ تمريناً وهمياً في الوحدات

الإثنين، 13-03-2023 11:45 ص

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 13-3-2023 عدداً من المباريات المهمة في مختلف المسابقات، على رأسها لقاء ميلان وساليرنيتانا في الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإيطالي، ومباراة الفيحاء والإتحاد في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 
ميلان X ساليرنيتانا – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1


مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
جيرونا X أتلتيكو مدريد – 11 مساء - beIN Sports HD 1


مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة
 
الفيحاء X الإتحاد – 5.30 مساء - SSC1 HD

الوحدة X الباطن – 9 مساء - SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري التركي
 
إسطنبول باشاك شهير X سيفاس سبور – 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري
 
البنك الأهلي X بيراميدز – 7 مساء – ONTime Sports

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ملاعب

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