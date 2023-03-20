مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 20 - 3 - 2023 العديد من المباريات المهمة، على رأسها مباراة المغرب ضد زيمبابوي في تصفيات أمم أفريقيا، فضلا عن مواجهة غزل المحلة مع الإسماعيلي في كأس الرابطة المصرية.
مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة
غزل المحلة X الإسماعيلي – الساعة 5 عصرا على قناة on time sport
الاتحاد السكندري X فاركو – الساعة 8 مساء على قناة on time sport
مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا
المغرب X زيمبابوي – الساعة 8 مساء
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