مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 20 - 3 - 2023 العديد من المباريات المهمة، على رأسها مباراة المغرب ضد زيمبابوي في تصفيات أمم أفريقيا، فضلا عن مواجهة غزل المحلة مع الإسماعيلي في كأس الرابطة المصرية.



مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة



غزل المحلة X الإسماعيلي – الساعة 5 عصرا على قناة on time sport

الاتحاد السكندري X فاركو – الساعة 8 مساء على قناة on time sport



مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا

المغرب X زيمبابوي – الساعة 8 مساء

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