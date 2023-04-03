الإثنين 03-04-2023
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الإثنين، 03-04-2023 12:48 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تقام اليوم العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، وأبرزها مباراة إيفرتون ضد توتنهام في ختام الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب مباراتي الدوري المصري بين حرس الحدود وإنبي وفي نفس التوقيت الإسماعيلي مع سيراميكا، بالإضافة إلى ظهور حسام البدري لأول مرة مع الصفاقسي التونسي عندما يستضيف نادي قطر بالدور التمهيدي الأول للبطولة العربية.


مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة  
حرس الحدود X إنبي – الساعة 10:15 مساء على قناة 2 ONTime Sports                      
الإسماعيلي X سيراميكا – الساعة 10:15 مساء على قناة 1 ONTime Sports

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
إيفرتون X توتنهام – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات البطولة العربية والقنوات الناقلة
الصفاقسي  X قطر – الساعة 12مساء على قناة  SSC 1

 
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  
فالنسيا X رايو فاليكانو – الساعة10 مساء على قناة beIN Sports HD 1                       
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 
إمبولي X ليتشي – الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1                   
ساسولو X تورينو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

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