مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 5 - 6 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مواجهة هامبورج ضد شتوتجارت في الدوري الألماني، فضلا عن مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندري في الدوري المصري.





مواعيد مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال والقنوات الناقلة

الصفاقسي التونسي X الهلال السوداني – الساعة 1 صباحا على قناة ssc 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني

هامبورج X شتوتجارت – الساعة 9:15 مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الزمالك X الاتحاد السكندري – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

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