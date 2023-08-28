مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 28-8-2023 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء إنتر ميلان وكالياري في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، ومباراة الهلال والإتفاق بالجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
خيتافي X ديبورتيفو ألافيس – 8.30 مساء - beIN Sports HD 4
رايو فاليكانو X أتلتيكو مدريد – 10.30 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
ساليرنيتانا X أودينيزي – 7.30 مساء - AD SPORTS
كالياري X إنتر ميلان – 9.45 مساء - AD SPORTS
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
أبها X الفيحاء – 6 مساء - SSC HD
الوحدة X الإتحاد – 9 مساء - SSC HD
الرائد X الرياض – 9 مساء - SSC HD
الهلال X الاتفاق – 9 مساء - SSC
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