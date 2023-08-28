مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 28-8-2023 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء إنتر ميلان وكالياري في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، ومباراة الهلال والإتفاق بالجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



خيتافي X ديبورتيفو ألافيس – 8.30 مساء - beIN Sports HD 4



رايو فاليكانو X أتلتيكو مدريد – 10.30 مساء - beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



ساليرنيتانا X أودينيزي – 7.30 مساء - AD SPORTS



كالياري X إنتر ميلان – 9.45 مساء - AD SPORTS



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



أبها X الفيحاء – 6 مساء - SSC HD



الوحدة X الإتحاد – 9 مساء - SSC HD



الرائد X الرياض – 9 مساء - SSC HD



الهلال X الاتفاق – 9 مساء - SSC

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