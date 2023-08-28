الإثنين 28-08-2023
الوكيل الاخباري

الملك يوجه الحكومة بشأن الطلبة في المدارس

افتتاح المبنى الجديد لصندوق المعونة الوطنية في المفرق

الارصاد : زخات مطرية واجواء مائلة للبرودة ليلاً الثلاثاء

بدء برنامج "حزم اليافعين" للصم في إربد

محاضرة توعوية في إربد عن آفة المخدرات ومخاطرها

جلسة حوارية في اليرموك بعنوان "صندوق الملك عبدالله الثاني ومستقبل الشباب"

تنظيم الطاقة: 55 محطة شحن مركبات كهربائية عاملة في الأردن

الإفتاء توضح حكم المنح المقدمة من المدارس للطلبة بشرط التفوق

مدير الدفاع المدني يكرم أحد الضباط

وزارة الصحة: الإبلاغ عن 400 حالة لدغ من الأفاعي والعقارب العام الحالي

الإثنين، 28-08-2023 02:29 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 28-8-2023 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء إنتر ميلان وكالياري في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، ومباراة الهلال والإتفاق بالجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
خيتافي X ديبورتيفو ألافيس – 8.30 مساء - beIN Sports HD 4    

رايو فاليكانو X أتلتيكو مدريد – 10.30 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 
ساليرنيتانا X أودينيزي – 7.30 مساء - AD SPORTS

كالياري X إنتر ميلان – 9.45 مساء - AD SPORTS

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
 
أبها X الفيحاء – 6 مساء - SSC HD

الوحدة X الإتحاد – 9 مساء - SSC HD

الرائد X الرياض – 9 مساء - SSC HD

الهلال X الاتفاق – 9 مساء - SSC 

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ملاعب

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