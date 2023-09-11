مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 11 - 9 - 2023 عدداً من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها البرتغال ضد لوكسمبرج في تصفيات أمم أوروبا 2024، فضلا عن مواجهات تصفيات أمم أفريقيا.



مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا والقنوات الناقلة

أرمينيا X كرواتيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

أيسلندا X البوسنة والهرسك – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3



سلوفاكيا X ليشتنشتاين – الساعة 9:45 مساء



البرتغال X لوكسمبرج – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1



لاتفيا X ويلز – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

غينيا بيساو X سيراليون – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6

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