مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 9 - 10- 2023 عدداً من المباريات في مختلف المسابقات، تتصدرها مواجهات دوري المحترفين المصري بالقسم الثاني، على رأسها النصر للتعدين ضد مصر المقاصة.



مواعيد مباريات دوري البوسنة والهرسك

زرينيسكي موستار X سلوجا دوبوي – الساعة 7 مساء



مواعيد مباريات دوري القسم الثاني المصري



النجوم X القناة – الساعة 4 عصرا



النصر للتعدين X مصر المقاصة – الساعة 4 عصرا



بروكسي X لافيينا اف سي – الساعة 4 عصرا



دكرنس X أسوان – الساعة 4 عصرا



جمهورية شبين X مكادي – الساعة 4 عصرا



بتروجت X بترول أسيوط – الساعة 6:30 مساء

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