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الإثنين، 09-10-2023 04:54 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 9 - 10- 2023 عدداً من المباريات في مختلف المسابقات، تتصدرها مواجهات دوري المحترفين المصري بالقسم الثاني، على رأسها النصر للتعدين ضد مصر المقاصة.

مواعيد مباريات دوري البوسنة والهرسك
زرينيسكي موستار X سلوجا دوبوي – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني المصري
 
النجوم X القناة – الساعة 4 عصرا                    

النصر للتعدين X مصر المقاصة – الساعة 4 عصرا            

بروكسي X لافيينا اف سي – الساعة 4 عصرا            

دكرنس X أسوان – الساعة 4 عصرا                         

جمهورية شبين X مكادي – الساعة 4 عصرا                       

بتروجت X بترول أسيوط – الساعة 6:30 مساء

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