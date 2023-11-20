مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 20 -11- 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مباراة أوكرانيا ضد إيطاليا، ومقدونيا الشمالية مع إنجلترا في تصفيات أمم أوروبا يورو 2024، فضلا عن مواجهة جيبوتي ضد غينيا بيساو في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.



مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة

أوكرانيا X إيطاليا – الساعة 10:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 1



مقدونيا الشمالية X إنجلترا – الساعة 10:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 2



التشيك X مولدوفا – الساعة 10:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 3



ألبانيا X جزر فاروه – الساعة 10:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 4



إيرلندا الشمالية X الدنمارك – الساعة 10:45 مساء



سلوفينيا X كازاخستان – الساعة 10:45 مساء



سان مارينو X فنلندا – الساعة 10:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 8



مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

جيبوتي X غينيا بيساو – الساعة 4 عصرا



جامبيا X كوت ديفوار – الساعة 7 مساء



ليبيريا X غينيا الإستوائية – الساعة 7 مساء



سيشيل X كينيا – الساعة 7 مساء



تشاد X مدغشقر – الساعة 7 مساء



مالي X جمهورية إفريقيا الوسطى – الساعة 10 مساء



مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 سنة والقنوات الناقلة

الإكوادور X البرازيل – الساعة 11:30 صباحا على قناة beIN Sports HD 6



إسبانيا X اليابان – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 6



مواعيد مباريات دوري القسم الثاني المصري

أسوان X أبو قير للأسمدة – الساعة 3:30 ظهرا



حرس الحدود X مصر المقاصة – الساعة 3:30 ظهرا



بروكسي X النصر للتعدين – الساعة 3:30 ظهرا



غزل المحلة X لافيينا اف سي – الساعة 6 مساء

اضافة اعلان

ملاعب