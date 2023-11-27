الإثنين 27-11-2023
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الإثنين، 27-11-2023 02:25 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام فى ملاعب العالم اليوم الاثنين 27 - 11 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مواجهات دوري أبطال آسيا وأبرزها أجمك أولماليك الأوزبكي ضد اتحاد جدة، فضلا عن مباراة جيرونا مع أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة
ناساف كارشي الأوزبكستاني X الفيصلي الأردني – الساعة 5 عصرا على قناة beIN SPORTS AFC 2     

الشارقة الإماراتي X السد القطري – الساعة 5 عصرا على قناة beIN SPORTS AFC                       

أجمك أولماليك الأوزبكي X اتحاد جدة – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS AFC 3                    

الدحيل القطري X استقلال دوشنبه الطاجيكستاني – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS AFC 1

سباهان اصفهان الإيراني X القوة الجوية العراقي – الساعة 9 مساء على قناة beIN SPORTS AFC 2                    

النصر السعودي X برسيبوليس الإيراني – الساعة 9 مساء على قناة beIN SPORTS AFC               

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي والقنوات الناقلة 
موهيون بوجان X أوديشا أف سي – الساعة 5 عصرا على قناة beIN SPORTS AFC 1                 

النهضة X العهد اللبنان – الساعة 5 عصرا  

العربي الكويتي X الزوراء العراقي – الساعة 9 مساء     

الرفاع البحريني X النجمة اللبناني – الساعة 9 مساء على قناة beIN SPORTS AFC 3                  

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فولهام X وولفرهامبتون – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1         

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  
جيرونا X أتلتيك بيلباو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3                               
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا X ليتشي – الساعة 8:30 مساء                          

بولونيا X تورينو – الساعة 10:15 مساء                          

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة  
سيفاس سبور X طرابزون سبور – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 5

إسطنبول باشاك شهير X بينديك سبور – الساعة 8 مساء

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