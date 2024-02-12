الإثنين 12-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 12-02-2024 02:28 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 12-2-2024، عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة تشيلسي وكريستال بالاس فى الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
كريستال بالاس X تشيلسي – 11 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
ألميريا X أتلتيك بيلباو – 11 مساء - beIN Sports HD 3    

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 
يوفنتوس X أودينيزي – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1   

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الأسيوي والقنوات الناقلة
 
الرفاع البحريني X النهضة العماني – 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة
 
طرابزون سبور X هاتاي سبور – 5 مساء

سامسون سبور X أنطاليا سبور – 8 مساء

قيصري سبور X بشكتاش – 8 مساء

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