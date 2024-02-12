مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 12-2-2024، عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة تشيلسي وكريستال بالاس فى الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
كريستال بالاس X تشيلسي – 11 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ألميريا X أتلتيك بيلباو – 11 مساء - beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
يوفنتوس X أودينيزي – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات كأس الإتحاد الأسيوي والقنوات الناقلة
الرفاع البحريني X النهضة العماني – 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة
طرابزون سبور X هاتاي سبور – 5 مساء
سامسون سبور X أنطاليا سبور – 8 مساء
قيصري سبور X بشكتاش – 8 مساء
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