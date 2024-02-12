مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 12-2-2024، عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة تشيلسي وكريستال بالاس فى الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



كريستال بالاس X تشيلسي – 11 مساء - beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ألميريا X أتلتيك بيلباو – 11 مساء - beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



يوفنتوس X أودينيزي – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات كأس الإتحاد الأسيوي والقنوات الناقلة



الرفاع البحريني X النهضة العماني – 7 مساء



مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة



طرابزون سبور X هاتاي سبور – 5 مساء



سامسون سبور X أنطاليا سبور – 8 مساء



قيصري سبور X بشكتاش – 8 مساء

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