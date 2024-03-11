الإثنين 11-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 11-03-2024 02:36 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 11 - 3 - 2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في ختام الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الإنجليزي، وقمة النصر السعودي ضد العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا. 


مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

النصر السعودي X العين الإماراتي – الساعة 10 مساء على قناة beIN SPORTS AFC        

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
تشيلسي X نيوكاسل يونايتد – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1             
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  
ألميريا X إشبيلية – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3                        
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
لاتسيو X أودينيزي – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1            
مواعيد مباريات الدوري التركي
جازينتاب X بشكتاش – الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الاتحاد السكندري X مودرن فيوتشر – الساعة 10:30 مساء على قناة ON Time Sports 1 HD

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ملاعب

 

 




 

 


 

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