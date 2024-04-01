مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري -تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 1 - 4 - 2024 عدداً من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة فياريال ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، فضلا عن مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري السعودي.

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مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فياريال X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

بولونيا X ساليرنيتانا – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1



كالياري X هيلاس فيرونا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2



ساسولو Xأودينيزي – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1



ليتشي X روما – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



إنتر ميلان X إمبولي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الأهلي X الاتحاد – الساعة 10 مساء على قناة 1 SSC



الرائد X الخليج – الساعة 10 مساء على قناة 2 SSC



الحزم X ضمك – الساعة 10 مساء على قناة 3 SSC

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