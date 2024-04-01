الإثنين 01-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يؤكد ضرورة تخفيض مدد التقاضي مع ضمان الحفاظ على جودة الأحكام

الأمن يضبط مطلوب مصنف بالخطر جدا والمسلح في البلقاء

التعليم العالي: تأجيل اعلان نتائج المنح والقروض الجامعية لمدة 48 ساعة

مسؤول بوزارة الصحة بغزة: جميع مرافق مجمع الشفاء الطبي خرجت عن الخدمة

سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية بمحيط مجمع الشفاء قبيل انسحاب قوات الاحتلال

مرصد أكيد: 58 إشاعة في آذار 12 منها خارجية المصدر

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية الأربعاء

الملك يتلقى اتصالا من العاهل الإسباني

الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمال غزة بمشاركة دولية

الصفدي يتوقع أن تكون جلسة النواب اليوم الأخيرة بالدورة الحالية

الإثنين، 01-04-2024 04:03 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

420241153152820774777


الوكيل الإخباري -تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 1 - 4 - 2024 عدداً من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة فياريال ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، فضلا عن مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري السعودي.

اضافة اعلان


مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
فياريال X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
بولونيا X ساليرنيتانا – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1    

كالياري X هيلاس فيرونا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2    

ساسولو Xأودينيزي – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1  
  
ليتشي X روما – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1    
  
إنتر ميلان X إمبولي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1    

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الأهلي  X الاتحاد – الساعة 10 مساء على قناة 1 SSC

الرائد X الخليج – الساعة 10 مساء على قناة 2 SSC 

الحزم X ضمك – الساعة 10 مساء على قناة 3 SSC

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
420241131934226071047

أتلتيكو مدريد يواجه فياريال بالدوري الإسباني

420241125211618209768

رودريجو يقود الريال لإسقاط بيلباو

42024112458811141193 (1)

محمد صلاح يزيد حسرة جمهور ليفربول

420241124224634620412

ميدالية ذهبية جديدة للأردني أبو السعود

42024104033258498734

الفيصلي يحسم كلاسيكو الأردن بفوزه على الوحدات

4202410241603196948

برسالة مشفرة.. كانسيلو يرد على اهتمام الأندية السعودية

أخبار متعلقة
3202468549855986521

اللاعب محمد كحلان فيصلاوي

320245142044720450546

برشلونة على أعتاب استعادة درعه الغائب

32024514422733083650

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

32024591324356095354

5 أسماء دمرت موسم برشلونة

32024585927941046398

قانون جديد لمعاقبة حراس المرمى الذين يتعمدون إضاعة الوقت

32024584537483534674

إنتر يقبل هدية يوفنتوس ويهرب بصدارة الكالتشيو