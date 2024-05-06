مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 6 - 5 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة كريستال بالاس ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة الأهلي ضد الهلال في الدوري السعودي.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



كريستال بالاس X مانشستر يونايتد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ساليرنيتانا X أتالانتا – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



أودينيزي X نابولي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليل X ليون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الأهلي X الهلال – الساعة 9 مساء على قناة SSC1 HD



مواعيد مباريات الدوري التركي

قونيا سبور X فناربخشة – الساعة 8 مساء



أنطاليا سبور X بينديك سبور – الساعة 8 مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

طلائع الجيش X المصري البورسعيدي – الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport

بيراميدز X مودرن فيوتشر – الساعة 7 مساء على قناة 2 on time sport

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