الإثنين 06-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الرئاسة الفلسطينية تحذر من بدء الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في رفح

وزير الزراعة: تسهيلات للاستثمار في المدينة الزراعية السياحية التراثية في جرش

بوريل: أوامر إسرائيل بإجلاء المدنيين في رفح غير مقبولة

فرنسا تجدد رفضها شن هجوم على رفح

بلدية إربد تنذر 165 منشأة وتخالف 90 خلال شهر نيسان

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 34735 منذ 7 اكتوبر

حماس: أي عملية في رفح لن تكون نزهة لجيش الاحتلال

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

تزايد إقبال المرضى على المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة

حماس تؤكد مواصلة المفاوضات رغم دعوة الاحتلال إخلاء مناطق برفح

الإثنين، 06-05-2024 03:44 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 6 - 5 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة كريستال بالاس ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة الأهلي ضد الهلال في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس X مانشستر يونايتد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة  
ساليرنيتانا X أتالانتا – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1 

أودينيزي X نابولي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة 
ليل X ليون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الأهلي X الهلال – الساعة 9 مساء على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري التركي
قونيا سبور X فناربخشة – الساعة 8 مساء  

أنطاليا سبور X بينديك سبور – الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 
طلائع الجيش X المصري البورسعيدي – الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport   
بيراميدز X مودرن فيوتشر – الساعة 7 مساء على قناة 2 on time sport

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