مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 3 - 6 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة ألمانيا ضد أوكرانيا استعدادا لمباريات أمم أوروبا 2024، فضلا عن مباراة النادي القسنطيني ضد اتحاد الجزائر في الدوري الجزائري.





جبل طارق X أسكتلندا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2



كرواتيا X مقدونيا الشمالية – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3



ألبانيا X ليشتنشتاين – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4



إنجلترا X البوسنة والهرسك – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1



ألمانيا X أوكرانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2





مواعيد مباريات الدوري الجزائري والقنوات الناقلة

النادي القسنطيني X اتحاد الجزائر – الساعة 6 مساء على الرياضية الجزائرية.

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