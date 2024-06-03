الإثنين 03-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 03-06-2024 03:45 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 3 - 6 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة ألمانيا ضد أوكرانيا استعدادا لمباريات أمم أوروبا 2024، فضلا عن مباراة النادي القسنطيني ضد اتحاد الجزائر في الدوري الجزائري.

 
جبل طارق X أسكتلندا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2 

كرواتيا X مقدونيا الشمالية – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ألبانيا X ليشتنشتاين – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4 

إنجلترا X البوسنة والهرسك – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ألمانيا X أوكرانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

 
مواعيد مباريات الدوري الجزائري والقنوات الناقلة
النادي القسنطيني X اتحاد الجزائر – الساعة 6 مساء على الرياضية الجزائرية. 

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