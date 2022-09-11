الأحد 11-09-2022
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اللواء عبيدالله المعايطة مديراً للأمن العام خلفاً للحواتمة

الأحد، 11-09-2022 12:44 م

مواعيد مباريات اليوم الاحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاحد 11 - 9 -2022 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم أهمها مباريات الدوري الاسباني و الايطالي و الالماني والفرنسي و التركي .

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مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة   
ريال مدريد X ريال مايوركا – الساعة 3 ظهرا على قناةbeIN Sports HD 1 

إلتشي X أتلتيك بيلباو – الساعة 5:15 مساء على قناةbeIN Sports HD 1 

خيتافي X ريال سوسييداد – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1 

ريال بيتيس X فياريال – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 1  

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة     
أتالانتا X  كريمونيزي – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1      

ليتشي X مونزا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1                        

ساسولو  X أودينيزي – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2                      

بولونيا X فيورنتينا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 3                 

لاتسيو X هيلاس فيرونا – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1                    

يوفنتوس  X ساليرنيتانا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1       
        
مواعيد مباريات الدوري الألماني  
كولن  X  يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا               

فرايبورج  X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 6:30 مساء               

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  
ستراسبورج X كليرمون فوت 63 - الساعة 1 ظهرا          

أنجيه X مونبلييه – الساعة 4 عصرا  

تولوز X ستاد ريمس – الساعة 4 عصرا               

اجاكسيو X نيس – الساعة 4 عصرا   

لوريان X نانت – الساعة 4 عصرا              

رين   X أوكسير – الساعة 7 مساء      

موناكو X ليون – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي
 
سيفاس سبور X اسطنبول سبور – الساعة 4 عصرا                   

قاسم باشا X جالاتا سراي – الساعة 7 مساء  

قيصري سبور X أنطاليا سبور – الساعة 7 مساء                       

جازينتاب X عمراني سبور – الساعة 7 مساء   

 

 

ملاعب

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