مواعيد مباريات اليوم الاحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاحد 11 - 9 -2022 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم أهمها مباريات الدوري الاسباني و الايطالي و الالماني والفرنسي و التركي .

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مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال مدريد X ريال مايوركا – الساعة 3 ظهرا على قناةbeIN Sports HD 1



إلتشي X أتلتيك بيلباو – الساعة 5:15 مساء على قناةbeIN Sports HD 1



خيتافي X ريال سوسييداد – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1



ريال بيتيس X فياريال – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أتالانتا X كريمونيزي – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1



ليتشي X مونزا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1



ساسولو X أودينيزي – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2



بولونيا X فيورنتينا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 3



لاتسيو X هيلاس فيرونا – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



يوفنتوس X ساليرنيتانا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني

كولن X يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا



فرايبورج X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 6:30 مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ستراسبورج X كليرمون فوت 63 - الساعة 1 ظهرا



أنجيه X مونبلييه – الساعة 4 عصرا



تولوز X ستاد ريمس – الساعة 4 عصرا



اجاكسيو X نيس – الساعة 4 عصرا



لوريان X نانت – الساعة 4 عصرا



رين X أوكسير – الساعة 7 مساء



موناكو X ليون – الساعة 9:45 مساء



مواعيد مباريات الدوري التركي



سيفاس سبور X اسطنبول سبور – الساعة 4 عصرا



قاسم باشا X جالاتا سراي – الساعة 7 مساء



قيصري سبور X أنطاليا سبور – الساعة 7 مساء



جازينتاب X عمراني سبور – الساعة 7 مساء

ملاعب

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