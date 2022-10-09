مواعيد مباريات اليوم الاحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأحد 9-10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها قمة أرسنال ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي، وبرشلونة مع سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراتي الزمالك ضد فلامبو البوروندي والأهلي مع الاتحاد المنستيري في دوري أبطال أفريقيا.





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



كريستال بالاس× ليدز يونايتد – الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium



وست هام يونايتد× فولهام – الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium



آرسنال× ليفربول– السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

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إيفرتون× مانشستر يوناتيد – التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium





مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



بلد الوليد× ريال بيتيس- الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1



قادش× إسبانيول- الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1



ريال سوسييداد× فياريال- الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1



برشلونة× سيلتا فيجو- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



تورينو× إمبولي – الساعة 1:30 ظهرا



أودينيزي× أتلاتنا- الساعة 4 عصرا



كريمونيزي× نابولي - الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



روما× ليتشي - الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني



بوروسيا مونشنجلادباخ× كولن – الساعة 4:30 مساء

هيرتا برلين× فرايبورج- الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



مونبلييه× موناكو- الساعة2 ظهرا

رين× نانت- الساعة 6:05 مساء على قناة beIN Sports Connect

ليلا× لانس- الساعة 9:45 مساء



مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا



فيبرس - أوغندا × مازيمبي - جمهورية الكونغو - الساعة 4 عصرا



رويال ليبوباردس - إسواتيني × كوتون سبورت - الكاميرون - الساعة 4 عصرا



الاتحاد المنستيري - تونس × الأهلي - مصر - الساعة 5 عصرا على قناة Television Tunisienne 1



ريفرز يونايتد - نيجيريا × الوداد الرياضي - المغرب - الساعة 6 مساء



بلاتو يونايتد - نيجيريا × الترجي الرياضي - تونس - الساعة 6 مساء



بريميرو دي اوجوستو - أنجولا × سيمبا - تنزانيا- الساعة 6 مساء



أسيك ميموزا - ساحل العاج× حوريا - غينيا - الساعة 7 مساء



دجوليبا - مالي × شباب رياضي بلوزداد - الجزائر - الساعة 7 مساء



فلامبوا دو سونطر - بوروندي ×الزمالك - مصر - الساعة 9 مساء

ملاعب