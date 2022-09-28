مواعيد مباريات اليوم الاربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 28-9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، في مقدمتها المباراة الودية، التي ستجمع المكسيك وكولومبيا في إطار الاستعدادات الجادة لـ "إل تري كولور"، لخوض نهائيات كأس العالم في قطر.



مواعيد مباريات دولية ودية

كولومبيا X المكسيك – 5 فجر الأربعاء



مواعيد مباريات الدوري الأمريكي



سياتل ساوندرز X سينسيناتي – 5 فجر الأربعاء

مواعيد مباريات الدوري البرازيلي

سانتوس X أتلتيكو باراناينسي – 3 فجر الأربعاء

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