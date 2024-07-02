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الثلاثاء، 02-07-2024 09:30 ص

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في ثمن نهائي يورو 2024 .. القنوات الناقلة

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الوكيل الاخباري- تتواصل مساء اليوم الثلاثاء مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم في ألمانيا حيث تقام مباراتان.اضافة اعلان


وفي ما يلي برنامج مباريات الثلاثاء في "يورو 2024" بتوقيت الاردن ومكة المكرمة:

رومانيا X هولندا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

النمسا X تركيا – الساعة 10 مساء على قناة  beIN Sports HD 2 Max

 
ويلتقي الفائز من مواجهة رومانيا وهولندا في دور ربع النهائي مع الفائز من مباراة النمسا وتركيا.

جاء تأهل منتخب هولندا إلى ثمن نهائي يورو 2024 بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة، والتأهل ضمن أفضل ثوالث، فيما ضمن منتخب رومانيا تأهله بعدما جاء في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

وتأهل منتخب النمسا إلى دور الـ16 بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما صعد منتخب تركيا كوصيف للمجموعة السادسة برصيد 6 نقاط.

يذكر أن 16 منتخبا تأهل من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا إلي الدور ثمن النهائي، وهي ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا، الدنمارك، سلوفينيا، النمسا، فرنسا وهولندا، رومانيا، بلجيكا وسلوفاكيا، البرتغال، تركيا وجورجيا.

ويقام دور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 14 يوليو القادم.

 




 

 


 

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