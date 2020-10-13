مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الثلاثاء 13-10-2020 عدد من المباريات فى فترة الأجندة الدولية لاسيما في قارة أمريكا اللاتينية، من بينها منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أمريكا الجنوبية والتي تشهد مواجهات قوية، حيث يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره بوليفيا، فيما يلعب المنتخب البرازيلي في الاعات الأولى من صباح غدٍ الأربعاء ضد بيرو، كما تجرى عدد من مباريات دوري الأمم الأوروبية أبرزها مواجهة ألمانيا ضد سويسرا وإسبانيا ضد أوكرانيا.



مواعيد تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم



بوليفيا ضد الأرجنتين – الساعة 11 مساء - على قناة beIN SPORT HD 2



الإكوادور ضد أوروجواي - الساعة 12 مساء- على قناة beIN SPORT HD 3



فنزويلا ضد باراجواي – الساعة 1 بعد منتصف الليل - على قناة beIN SPORT HD 4



بيرو ضد البرازيل – الساعة 3 من صباح الأربعاء - على قناة beIN SPORT HD 1



تشيلي ضد كولومبيا – الساعة 3 والنصف من صباح الأربعاء - على قناة beIN SPORT HD 3



مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية



ألمانيا ضد سويسرا – الساعة 10 إلا ربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 1



أوكرانيا ضد اسبانيا – الساعة 10 إلا ربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4



مباريات ودية دولية



المغرب ضد جمهورية الكونغو – الساعة 9 مساء - على قناة الرياضية المغربية



نيجيريا ضد تونس – الساعة 9 ونصف مساء - على قناة التونسية



المكسيك ضد الجزائر – الساعة 10 مساء - على قناة الشارقة الاماراتية



اضافة اعلان



المصدر : ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



