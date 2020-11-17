الثلاثاء 17-11-2020
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الثلاثاء، 17-11-2020 02:17 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الثلاثاء 17-11-2020 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم خلال فترة التوقف الدولية، في دوري الأمم الأوروبية وتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم وبطولة الأمم الأفريقية، ويعد أبرز مواجهات اليوم هى لقاء ألمانيا ضد إسبانيا وفرنسا ضد السويد في دوري الأمم والبرازيل ضد أوروجواى في تصفيات أمريكا الجنوبية، وتوجو ضد مصر، والمغرب ضد منتخب أفريقيا الوسطى في تصفيات الأمم الأفريقية.

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة
03:00 رواندا × الرأس الأخضر
03:00 مدغشقر × ساحل العاج   beIN Sports HD 6             
03:00 إثيوبيا × النيجر
03:00 ليسوتو × بنين
03:00 السودان × غانا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8    
06:00 توجو  × مصر، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7       
06:00 أنجولا × جمهورية الكونغو
06:00 جمهورية إفريقيا الوسطى × المغرب ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7     
06:00 سيراليون × نيجيريا
09:00 تنزانيا  × تونس ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7     
09:00 ناميبيا × مالي

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم اليوم والقنوات الناقلة
 
11:00 فنزويلا × شيلي ، تذاع عبر قناة beIN Sports Connect             
11:00 الإكوادور × كولومبيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5            
01:00 صباح الأربعاء، أوروجواي × البرازيل، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
01:00 صباح الأربعاء، باراجواي × بوليفيا، تذاع عبر قناة     beIN Sports HD 3    
02:30 صباح الأربعاء، بيرو × الأرجنتين، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 1  

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم والقنوات الناقلة
09:45 أندورا× لاتفيا، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 10      
09:45 مالطة × جزر فاروه، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8
09:45 كرواتيا × البرتغال، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
09:45 فرنسا × السويد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3      
09:45 إسبانيا × ألمانيا، تذاع عبر قناة           beIN Sports HD 1
09:45 سويسرا × أوكرانيا، تذاع عبر قناة       beIN Sports HD 4
09:45 الجبل الأسود × قبرص،  تذاع عبر قناة   beIN Sports HD 6
09:45 لوكسمبرج × إذربيجان، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 12 EN 
09:45 جبل طارق × ليشتنشتاين، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 13 EN 

مواعيد المباريات الدولية الودية اليوم والقنوات الناقلة
03:00 قطر  × كوريا الجنوبية
06:30  السعودية  × جامايكا، تذاع عبر قناة    KSA Sports 1 HD
10:00 اليابان  × المكسيك                           

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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