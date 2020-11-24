مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تستأنف اليوم الثلاثاء 24-11-2020، منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعدد من المواجهات النارية، ويعد أبرز مباريات اليوم هو لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي ضد لايبزيج الألماني ورين الفرنسي ضد تشيلسي الإنجليزي، في دوري الأبطال.



مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم والقنوات الناقلة



12:00 ظهرًا، بكين جوان – الصين × ميلبورن فيكتوري – أستراليا ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7

12:00 ظهرًا، اف. سي. طوكيو – اليابان × شنجهاي شنهوا – الصين، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8

03:00 عصرًا، إف سي سيئول - كوريا الجنوبية × تشيانجراي يونايتد – تايلاند، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7

03:00 عصرًا، بيرث جلوري – أستراليا × أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة



07:55 مساء، رين – فرنسا × تشيلسي – إنجلترا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

07:55 مساء، كراسنودار – روسيا × إشبيلية – إسبانيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

10:00 مساء، يوفنتوس – إيطاليا × فرينكفاروزي – المجر، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

10:00 مساء، دينامو كييف – أوكرانيا × برشلونة – إسبانيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

10:00 مساء، بوروسيا دورتموند – ألمانيا × كلوب بروج – بلجيكا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5

10:00 مساء، لاتسيو – إيطاليا × زينيت سانت بطرسبرج – روسيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

10:00 مساء، باريس سان جيرمان – فرنسا × لايبزيج – ألمانيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6

10:00 مساء، مانشستر يونايتد – إنجلترا × إسطنبول باشاك شهير – تركيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2



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المصدر : ملاعب



