الثلاثاء 24-11-2020
الوكيل الاخباري

التعليم العالي للوكيل : سيتم التعميم على اليرموك بالالتزام بأوامر الدفاع

مطالبة بإعادة النظر بالحظر الجزئي وحظر الجمعة الشامل

بلاغ صادر عن رئيس الوزراء لدعم 35 الف اسرة جديدة

وزير التربية : الوزارة تواصل استعداداتها لعودة الطلبة الى المدارس

مصطفى أبكى الأردنيين عبر برنامج الوكيل - فيديو

توجيهات من وزير الداخلية بشأن تطبيق اوامر الدفاع

أردنيتان حصلتا على مناصب ثقيلة في البيت الأبيض خلال عام

الكمامة بديلا للحظر والإغلاق

بلاغ صادر عن رئيس الوزراء بشأن رواتب الموظفين

الامن العام : محاكمة شرطي حرر مخالفة كمامة وهو لا يرتديها

الثلاثاء، 24-11-2020 03:22 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تستأنف اليوم الثلاثاء 24-11-2020، منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعدد من المواجهات النارية، ويعد أبرز مباريات اليوم هو لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي ضد لايبزيج الألماني ورين الفرنسي ضد تشيلسي الإنجليزي، في دوري الأبطال.

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم والقنوات الناقلة
 
12:00 ظهرًا، بكين جوان – الصين × ميلبورن فيكتوري – أستراليا ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7      
12:00 ظهرًا، اف. سي. طوكيو – اليابان × شنجهاي شنهوا – الصين، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8       
03:00 عصرًا، إف سي سيئول - كوريا الجنوبية × تشيانجراي يونايتد – تايلاند، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 7
03:00 عصرًا، بيرث جلوري – أستراليا × أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 8
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة
 
07:55 مساء، رين – فرنسا × تشيلسي – إنجلترا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1        
07:55 مساء، كراسنودار – روسيا × إشبيلية – إسبانيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
10:00 مساء، يوفنتوس – إيطاليا × فرينكفاروزي – المجر، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3         
10:00 مساء، دينامو كييف – أوكرانيا × برشلونة – إسبانيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1        
10:00 مساء، بوروسيا دورتموند – ألمانيا × كلوب بروج – بلجيكا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5      
10:00 مساء، لاتسيو – إيطاليا × زينيت سانت بطرسبرج – روسيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4       
10:00 مساء، باريس سان جيرمان – فرنسا × لايبزيج – ألمانيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6  
10:00 مساء، مانشستر يونايتد – إنجلترا × إسطنبول باشاك شهير – تركيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 

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المصدر  : ملاعب 


 




 

 


 

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