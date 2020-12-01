مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ نستعرض لكم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق يوم 1 من شهر ديسمبر الجاري والذي سنشاهد فيه مجموعة من المباريات في دوري أبطال أوروبا لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات، بجانب دوري الخليج الإماراتي في موسم 2020-2021.



مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

مباراة شاختار دونتسك وريال مدريد اليوم الساعة 20:55 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس 1



مباراة ليفربول وأياكس أمستردام اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس 1



مباراة بورتو ومانشستر سيتي اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس 2





مباراة أتليتكو مدريد وبايرن ميونخ اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس 3





مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وإنتر ميلان اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس 4





مباراة لوموكتيف موسكو وريد بول سالزسبورج اليوم الساعة 20:55 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس 2





مباراة أتالانتا وميتلاند اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس 5





مباراة أوليمبيك مارسيليا وأوليمبياكوس اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس 6



مباريات اليوم في دوري الخليج الإماراتي والقنوات الناقلة

مباراة إتحاد كلباء والنصر دبي اليوم الساعة 18:00 بتوقيت أبوظبي على قناة أبوظبي الرياضية





مباراة الوحدة والظفرة اليوم الساعة 18:00 بتوقيت أبوظبي على قناة أبوظبي الرياضية





مباراة بني ياس والعين اليوم الساعة 21:00 بتوقيت أبوظبي على قناة أبوظبي الرياضية







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المصدر : ملاعب



