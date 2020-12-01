مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ نستعرض لكم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق يوم 1 من شهر ديسمبر الجاري والذي سنشاهد فيه مجموعة من المباريات في دوري أبطال أوروبا لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات، بجانب دوري الخليج الإماراتي في موسم 2020-2021.
مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
مباراة شاختار دونتسك وريال مدريد اليوم الساعة 20:55 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس 1
مباراة ليفربول وأياكس أمستردام اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس 1
مباراة بورتو ومانشستر سيتي اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس 2
مباراة أتليتكو مدريد وبايرن ميونخ اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس 3
مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وإنتر ميلان اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس 4
مباراة لوموكتيف موسكو وريد بول سالزسبورج اليوم الساعة 20:55 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس 2
مباراة أتالانتا وميتلاند اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس 5
مباراة أوليمبيك مارسيليا وأوليمبياكوس اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس 6
مباريات اليوم في دوري الخليج الإماراتي والقنوات الناقلة
مباراة إتحاد كلباء والنصر دبي اليوم الساعة 18:00 بتوقيت أبوظبي على قناة أبوظبي الرياضية
مباراة الوحدة والظفرة اليوم الساعة 18:00 بتوقيت أبوظبي على قناة أبوظبي الرياضية
مباراة بني ياس والعين اليوم الساعة 21:00 بتوقيت أبوظبي على قناة أبوظبي الرياضية
المصدر : ملاعب