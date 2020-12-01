الثلاثاء 01-12-2020
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الثلاثاء، 01-12-2020 04:28 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ نستعرض لكم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق يوم 1 من شهر ديسمبر الجاري والذي سنشاهد فيه مجموعة من المباريات في دوري أبطال أوروبا لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات، بجانب دوري الخليج الإماراتي في موسم 2020-2021.

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
مباراة شاختار دونتسك وريال مدريد اليوم الساعة 20:55 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس 1

مباراة ليفربول وأياكس أمستردام اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس 1

مباراة بورتو ومانشستر سيتي اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس 2


مباراة أتليتكو مدريد وبايرن ميونخ اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس 3


مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وإنتر ميلان اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس 4


مباراة لوموكتيف موسكو وريد بول سالزسبورج اليوم الساعة 20:55 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس 2


مباراة أتالانتا وميتلاند اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس 5


مباراة أوليمبيك مارسيليا وأوليمبياكوس اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس 6

مباريات اليوم في دوري الخليج الإماراتي والقنوات الناقلة
مباراة إتحاد كلباء والنصر دبي اليوم الساعة 18:00 بتوقيت أبوظبي على قناة أبوظبي الرياضية


مباراة الوحدة والظفرة اليوم الساعة 18:00 بتوقيت أبوظبي على قناة أبوظبي الرياضية


مباراة بني ياس والعين اليوم الساعة 21:00 بتوقيت أبوظبي على قناة أبوظبي الرياضية


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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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