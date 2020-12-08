مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تنطلق اليوم الثلاثاء 08-12-2020، منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وينتظر عشاق كرة القدم عبر أنحاء العالم، العديد من المنافسات النارية في تلك الجولة الحاسمة، لعل أبرز تلك المواجهات، هو لقاء برشلونة الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي، ولايبزيج الألماني ضد مانشستر يونايتد الانجليزي.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة



07:55 مساء، زينيت سانت بطرسبرج – روسيا × بوروسيا دورتموند – ألمانيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

07:55 مساء، لاتسيو – إيطاليا × كلوب بروج – بلجيكا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

10:00 مساء، تشيلسي – إنجلترا × كراسنودار – روسيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6

10:00 مساء، رين – فرنسا × إشبيلية – إسبانيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

10:00 مساء، برشلونة – إسبانيا × يوفنتوس – إيطاليا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

10:00 مساء، دينامو كييف – أوكرانيا × فرينكفاروزي – المجر، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5

10:00 مساء، باريس سان جيرمان – فرنسا × إسطنبول باشاك شهير – تركيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

10:00 مساء، لايبزيج – ألمانيا × مانشستر يونايتد - إنجلترا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4









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المصدر : ملاعب



