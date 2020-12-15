مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الثلاثاء 15-12-2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة ريال مدريد مع ضيفه فريق أتلتيك بلباو، في الدوري الإسباني، بجانب مواجهة وولفرهامبتون مع تشيلسي، فى الدوري الإنجليزي.



مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم



ريال مدريد × أتلتيك بلباو – الحادية عشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم



وولفرهامبتون × تشيلسي – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مانشستر سيتي × وست بروميتش – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم



اينتراخت فرانكفورت × بوروسيا مونشنجلادباخ – السابعة والنصف مساء

فيردر بريمن × بروسيا دورتموند – التاسعة والنصف مساء

شتوتجارت × يونيون برلين – التاسعة والنصف مساء

هيرتا برلين × ماينز – التاسعة والنصف مساء



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم



أودينيزى × كروتونى – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4

بينيفينتو × لاتسيو – العاشرة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4

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المصدر : ملاعب



