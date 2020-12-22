مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الثلاثاء 22-12-2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ارسنال المحترف ضمن صفوفه الدولي المصرى محمد النني مع مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

برينتفورد × نيوكاسل يونايتد – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 2

ارسنال × مانشستر سيتى – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

فالنسيا × إشبيلية – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3

إلتشى × أوساسونا – السادسة والنصف مساء

هويسكا × ليفانتى – التاسعة إلا ربع مساء

ريال سوسيداد × أتلتيكو مدريد – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3

بلد الوليد × برشلونة – الحادية عشر مساء – على قناة beIN Sports HD 3

فياريال × أتلتيك بلباو - الحادية عشر مساء



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كروتونى × بارما – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4

يوفنتوس × فيورنتينا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

ضمك × أبها – الثالثة إلا ثلث عصرا – على قناة KSA Sports 1 HD

الفيصلى × الاتفاق – الخامسة إلا عشر دقائق مساء – على قناة KSA Sports 3 HD

الوحدة × العين – الخامسة والثلث مساء – على قناة KSA Sports 4 HD

الأهلى × الفتح – السابعة إلا عشر دقائق - على قناة KSA Sports 1 HD



مواعيد مباريات الدوري المصري

إنبى × غزل المحلة – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت

طلائع الجيش × مصر المقاصة – السابعة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت







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المصدر : ملاعب



