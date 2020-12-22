مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الثلاثاء 22-12-2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ارسنال المحترف ضمن صفوفه الدولي المصرى محمد النني مع مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
برينتفورد × نيوكاسل يونايتد – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 2
ارسنال × مانشستر سيتى – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
فالنسيا × إشبيلية – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3
إلتشى × أوساسونا – السادسة والنصف مساء
هويسكا × ليفانتى – التاسعة إلا ربع مساء
ريال سوسيداد × أتلتيكو مدريد – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3
بلد الوليد × برشلونة – الحادية عشر مساء – على قناة beIN Sports HD 3
فياريال × أتلتيك بلباو - الحادية عشر مساء
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
كروتونى × بارما – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4
يوفنتوس × فيورنتينا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين
ضمك × أبها – الثالثة إلا ثلث عصرا – على قناة KSA Sports 1 HD
الفيصلى × الاتفاق – الخامسة إلا عشر دقائق مساء – على قناة KSA Sports 3 HD
الوحدة × العين – الخامسة والثلث مساء – على قناة KSA Sports 4 HD
الأهلى × الفتح – السابعة إلا عشر دقائق - على قناة KSA Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري المصري
إنبى × غزل المحلة – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت
طلائع الجيش × مصر المقاصة – السابعة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت
المصدر : ملاعب