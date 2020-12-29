مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الثلاثاء 29-12-2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ارسنال المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد الننى مع برايتون، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
برايتون × ارسنال – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
بيرنلى × شيفيلد يونايتد – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 5
ساوثهامبتون × وست هام يونايتد – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 4
وست بروميتش ألبيون × ليدز يونايتد – الثامنة مساء– على قناة beIN Sports HD 6
مانشستر يونايتد × وولفرهامبتون – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
إشبيلية × فياريال – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
برشلونة × إيبار – السابعة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3
قادش × بلد الوليد – العاشرة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3
ليفانتى × ريال بيتيس – العاشرة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري المصري
أسوان × الإسماعيلى – الثانية والنصف ظهرا – على قناة أون تايم سبورت
المصدر : ملاعب