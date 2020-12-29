مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الثلاثاء 29-12-2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ارسنال المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد الننى مع برايتون، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



برايتون × ارسنال – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

بيرنلى × شيفيلد يونايتد – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 5

ساوثهامبتون × وست هام يونايتد – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 4

وست بروميتش ألبيون × ليدز يونايتد – الثامنة مساء– على قناة beIN Sports HD 6

مانشستر يونايتد × وولفرهامبتون – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إشبيلية × فياريال – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

برشلونة × إيبار – السابعة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3

قادش × بلد الوليد – العاشرة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3

ليفانتى × ريال بيتيس – العاشرة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري المصري

أسوان × الإسماعيلى – الثانية والنصف ظهرا – على قناة أون تايم سبورت



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المصدر : ملاعب



