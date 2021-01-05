مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الثلاثاء 5 -1-2021 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة توتنهام هوتسبير مع برينتفورد فى نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
توتنهام هوتسبير × برينتفورد – العاشرة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
جور ماهيا الكينى × شباب بلوزداد الجزائرى – الثانية ظهرا
أول أغسطس الأنجولى × كايزر تشيفز الجنوب أفريقى – الخامسة مساء
صن داونز × جوانينج جالاكسي بطل بوتسوانا – السادسة مساء
الأهلى × سونيديب بطل النيجر – السابعة مساء
الرجاء المغربى × تونجيث السنغالى – الثامنة مساء – على قناة قناة الرياضية المغربية
كأس ليبرتادوريس
ريفر بليت الأرجنتينى × بالميراس البرازيلي – الثانية والنصف من فجر الأربعاء – على قناة beIN Sports HD 1
المصدر : ملاعب