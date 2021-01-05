مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الثلاثاء 5 -1-2021 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة توتنهام هوتسبير مع برينتفورد فى نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

توتنهام هوتسبير × برينتفورد – العاشرة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

جور ماهيا الكينى × شباب بلوزداد الجزائرى – الثانية ظهرا

أول أغسطس الأنجولى × كايزر تشيفز الجنوب أفريقى – الخامسة مساء

صن داونز × جوانينج جالاكسي بطل بوتسوانا – السادسة مساء

الأهلى × سونيديب بطل النيجر – السابعة مساء

الرجاء المغربى × تونجيث السنغالى – الثامنة مساء – على قناة قناة الرياضية المغربية



كأس ليبرتادوريس

ريفر بليت الأرجنتينى × بالميراس البرازيلي – الثانية والنصف من فجر الأربعاء – على قناة beIN Sports HD 1







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المصدر : ملاعب



