الثلاثاء 12-01-2021
الوكيل الاخباري

الزارة .. منطقة سياحية خلابة تفتقر للتنظيم- صورة

انقلاب مفاجئ على حالة الطقس ومنخفض قادم

النواب يواصل مناقشة بيان الحكومة

وفيات الثلاثاء 12/1/2021

تطورات جديدة هامة في التعامل مع فيروس كورونا في المملكة

أجواء لطيفة الحرارة .. الثلاثاء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الصحة العالمية: مناعة القطيع لن تتحقق في 2021

فيسبوك: لا خطط لرفع الحظر عن حساب ترامب

كندا: 80 وفاة و 5207 إصابات بكورونا في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو

الثلاثاء، 12-01-2021 09:12 ص

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

1220201993617479009701 (Custom)


الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الثلاثاء 12-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد مع بيرنلي فى الدوري الإنجليزي، ولقاء أتلتيكو مدريد مع إشبيلية في الدوري الإسباني.

اضافة اعلان
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
شيفيلد يونايتد × نيوكاسل يونايتد – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1       
وولفرهامبتون × إيفرتون – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1
بيرنلى × مانشستر يونايتد – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم
غرناطة × أوساسونا – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 3     
أتلتيكو مدريد × إشبيلية – العاشرة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري التونسي اليوم
الأفريقي × النجم الساحلى – الثالثة عصرًا

مواعيد مباريات الدوري المصري
سموحة × البنك الأهلى – الثانية والنصف عصرًا – على قناة أون تايم سبورت
المقاولون العرب × سيراميكا – الخامسة مساء
المصرى × الزمالك – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت
الأهلى × الإنتاج الحربى – السابعة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت

مواعيد كأس إيطاليا اليوم
ميلان × تورينو – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة BT Sport 1 HD

نهائي كأس ولى العهد الكويتى
الكويت × القادسية – السادسة مساء – على قناة KTV Sport HD


 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
media-86894

مورينيو يسعى لإبرام صفقة ثالثة من ريال مدريد

1047337929_0_0_3026_1639_1000x541_80_0_0_e7d45c6c80014be8b4652683d8c77ae4

محمد صلاح يتعرض للاستفزاز من مدرب ليفربول مجددا !

99-143500-cristiano-ronaldo-mustache_700x400

كريستيانو رونالدو يقهر الجميع

1220201993617479009701

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

1-1365579

ضربة قاضية لـ برشلونة.. خليفة ميسي في طريقه إلى ريال مدريد

1605282100146274400

ليفربول يخطو الخطوة الاولى للاستغناء عن محمد صلاح

أخبار متعلقة
1220201993617479009701

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

1220201993617479009701

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

1202149613630458692

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

1220201993617479009701

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

1220201993617479009701

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

Untitled-4

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة