مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الثلاثاء 12-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد مع بيرنلي فى الدوري الإنجليزي، ولقاء أتلتيكو مدريد مع إشبيلية في الدوري الإسباني.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
شيفيلد يونايتد × نيوكاسل يونايتد – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
وولفرهامبتون × إيفرتون – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1
بيرنلى × مانشستر يونايتد – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم
غرناطة × أوساسونا – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
أتلتيكو مدريد × إشبيلية – العاشرة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري التونسي اليوم
الأفريقي × النجم الساحلى – الثالثة عصرًا
مواعيد مباريات الدوري المصري
سموحة × البنك الأهلى – الثانية والنصف عصرًا – على قناة أون تايم سبورت
المقاولون العرب × سيراميكا – الخامسة مساء
المصرى × الزمالك – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت
الأهلى × الإنتاج الحربى – السابعة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت
مواعيد كأس إيطاليا اليوم
ميلان × تورينو – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة BT Sport 1 HD
نهائي كأس ولى العهد الكويتى
الكويت × القادسية – السادسة مساء – على قناة KTV Sport HD
المصدر : ملاعب