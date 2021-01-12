مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الثلاثاء 12-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد مع بيرنلي فى الدوري الإنجليزي، ولقاء أتلتيكو مدريد مع إشبيلية في الدوري الإسباني.





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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

شيفيلد يونايتد × نيوكاسل يونايتد – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

وولفرهامبتون × إيفرتون – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1

بيرنلى × مانشستر يونايتد – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

غرناطة × أوساسونا – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد × إشبيلية – العاشرة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري التونسي اليوم

الأفريقي × النجم الساحلى – الثالثة عصرًا



مواعيد مباريات الدوري المصري

سموحة × البنك الأهلى – الثانية والنصف عصرًا – على قناة أون تايم سبورت

المقاولون العرب × سيراميكا – الخامسة مساء

المصرى × الزمالك – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت

الأهلى × الإنتاج الحربى – السابعة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت



مواعيد كأس إيطاليا اليوم

ميلان × تورينو – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة BT Sport 1 HD



نهائي كأس ولى العهد الكويتى

الكويت × القادسية – السادسة مساء – على قناة KTV Sport HD







المصدر : ملاعب



