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الثلاثاء، 19-01-2021 09:10 ص

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الثلاثاء 19-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة تشيلسي مع ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد × وست بروميتش ألبيون – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1    
ليستر سيتى × تشيلسى – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني
قادش × ليفانتى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 3   
بلد الوليد × إلتشى – الثامنة مساء
ديبورتيفو ألافيس × إشبيلية – العاشرة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني
بوروسيا مونشنجلادباخ × فيردر بريمن – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports FR HD 1
باير ليفركوزن × بوروسيا دورتموند – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports FR HD 1
هيرتا برلين × هوفنهايم – التاسعة والنصف مساء
ماينز × فولفسبورج - التاسعة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودى
الرائد × الاتفاق – الثالثة إلا ثلث عصرا
العين × الاتحاد – الثالثة عصرا – على قناة KSA Sports 2 HD     
القادسية × الفتح – الخامسة إلا عشر دقائق مساء
الشباب × الفيصلى – الخامسة وعشر دقائق مساء – على قناة KSA Sports 4 HD
الأهلى × أبها – السابعة وعشر دقائق مساء – على قناة KSA Sports 2 HD      

مواعيد مباريات الدوري المصري
الزمالك × الجونة – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت

كأس الاتحاد الإنجليزى
ساوثهامبتون × شروسبري تاون – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6      

مواعيد مباريات بطولة أفريقية للمحليين
زامبيا × تنزانيا – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 7
ناميبيا × غينيا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 7   


 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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