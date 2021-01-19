مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الثلاثاء 19-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة تشيلسي مع ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".





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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد × وست بروميتش ألبيون – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

ليستر سيتى × تشيلسى – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

قادش × ليفانتى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

بلد الوليد × إلتشى – الثامنة مساء

ديبورتيفو ألافيس × إشبيلية – العاشرة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ × فيردر بريمن – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports FR HD 1

باير ليفركوزن × بوروسيا دورتموند – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports FR HD 1

هيرتا برلين × هوفنهايم – التاسعة والنصف مساء

ماينز × فولفسبورج - التاسعة والنصف مساء



مواعيد مباريات الدوري السعودى

الرائد × الاتفاق – الثالثة إلا ثلث عصرا

العين × الاتحاد – الثالثة عصرا – على قناة KSA Sports 2 HD

القادسية × الفتح – الخامسة إلا عشر دقائق مساء

الشباب × الفيصلى – الخامسة وعشر دقائق مساء – على قناة KSA Sports 4 HD

الأهلى × أبها – السابعة وعشر دقائق مساء – على قناة KSA Sports 2 HD



مواعيد مباريات الدوري المصري

الزمالك × الجونة – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت



كأس الاتحاد الإنجليزى

ساوثهامبتون × شروسبري تاون – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6



مواعيد مباريات بطولة أفريقية للمحليين

زامبيا × تنزانيا – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 7

ناميبيا × غينيا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 7







المصدر : ملاعب



