الثلاثاء 26-01-2021
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الثلاثاء، 26-01-2021 09:10 ص

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الثلاثاء 26-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ميلان مع الإنتر في ديربي الغضب المقرر إقامته ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا، بالإضافة إلى قمة الدوري المصري بين الأهلي وبيراميدز.

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مواعيد مباريات الدوري المصري
المقاولون العرب × سموحة – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت
بيراميدز × الأهلى – السابعة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
نيوكاسل يونايتد × ليدز يونايتد – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1  
كريستال بالاس × وست هام يونايتد – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 5    
وست بروميتش ألبيون × مانشستر سيتى – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1       
ساوثهامبتون × ارسنال - العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين
الباطن × العين – الثانية والنصف ظهرا – على قناة KSA Sports 1 HD   

مواعيد كأس إيطاليا
إنتر ميلان × ميلان – العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد كأس الاتحاد الإنجليزى
بورنموث × كرولي تاون – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد كأس ملك إسبانيا
بلد الوليد × ليفانتى – الثامنة مساء
جيرونا × فياريال – العاشرة مساء
ريال بيتيس × ريال سوسيداد – العاشرة مساء

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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