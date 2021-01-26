مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الثلاثاء 26-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ميلان مع الإنتر في ديربي الغضب المقرر إقامته ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا، بالإضافة إلى قمة الدوري المصري بين الأهلي وبيراميدز.





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مواعيد مباريات الدوري المصري

المقاولون العرب × سموحة – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت

بيراميدز × الأهلى – السابعة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد × ليدز يونايتد – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

كريستال بالاس × وست هام يونايتد – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 5

وست بروميتش ألبيون × مانشستر سيتى – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1

ساوثهامبتون × ارسنال - العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 5



مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

الباطن × العين – الثانية والنصف ظهرا – على قناة KSA Sports 1 HD



مواعيد كأس إيطاليا

إنتر ميلان × ميلان – العاشرة إلا ربع مساء



مواعيد كأس الاتحاد الإنجليزى

بورنموث × كرولي تاون – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2



مواعيد كأس ملك إسبانيا

بلد الوليد × ليفانتى – الثامنة مساء

جيرونا × فياريال – العاشرة مساء

ريال بيتيس × ريال سوسيداد – العاشرة مساء

المصدر : ملاعب



