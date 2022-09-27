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الثلاثاء، 27-09-2022 12:53 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - -تقام اليوم الثلاثاء 27-9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها قمة البرتغال ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، بالإضافة إلى مواجهة منتخب مصر ضد ليبيريا الودية ولقاء تونس مع البرازيل استعدادا لكأس العالم.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
 
البرتغال× إسبانيا- الساعة 9:45 مساء على قناة Uefa.tv
سويسرا× التشيك- الساعة 9:45 مساء على قناة Uefa.tv

ألبانيا× أيسلندا- الساعة 9:45 مساء
 
اليونان× إيرلندا الشمالية- الساعة 9:45 مساء
 
النرويج× صربيا- الساعة 9:45 مساء
 
السويد× سلوفينيا - الساعة 9:45 مساء
 
كوسوفو× قبرص- الساعة 9:45 مساء
 
إيرلندا× أرمينيا- الساعة 9:45 مساء
 
أوكرانيا× إسكتلندا- الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات ودية والقنوات الناقلة
 
مصر × ليبيريا- الساعة 9 مساء  على قناة on time sport
 
كوريا الجنوبية × الكاميرون- الساعة 12 ظهرا
 
جنوب أفريقيا × بتسوانا- الساعة 4 مساء
 
السنغال × إيران- الساعة 5:30 مساء
 
قطر× تشيلي- الساعة 8 مساء
 
السعودية × الولايات المتحدة الأمريكية- الساعة 9 مساء
 
باراجواي × المغرب- الساعة 10 مساء
 
الجزائر × نيجيريا- الساعة 10 مساء
 
تونس× البرازيل- الساعة 10:30 مساء
 
الأرجنتين× جامايكا- الساعة3 صباح الأربعاء

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