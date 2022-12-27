مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الثلاثاء 27-12-2022 عدد من المباريات حول العالم على رأسها لقاء تشيلسي وبورنموث في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي، ومانشستر يونايتد مع نوتينجهام فورست.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي X بورنموث – 7.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



مانشستر يونايتد X نوتينجهام فورست – 11 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري التركي

أنقرة غوجو X عمراني سبور –5 مساء



إسطنبول باشاك شهير X أنطاليا سبور – 5 مساء



فنربخشة X هاتاي سبور – 8 مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

بيراميدز X الإتحاد السكندري – 6 مساء – ONTime Sports

مواعيد مباريات الدوري المغربي

الرجاء X المغرب الفاسي – 8.15 مساء



نهضة بركان X إتحاد طنجة – 1-.30 مساءا

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