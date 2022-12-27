الثلاثاء 27-12-2022
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 27-12-2022 01:09 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تقام اليوم الثلاثاء 27-12-2022 عدد من المباريات حول العالم على رأسها لقاء تشيلسي وبورنموث في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي، ومانشستر يونايتد مع نوتينجهام فورست. 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 
تشيلسي X بورنموث – 7.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر يونايتد X نوتينجهام فورست – 11 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري التركي 
أنقرة غوجو X عمراني سبور –5 مساء 

إسطنبول باشاك شهير X أنطاليا سبور – 5 مساء 

فنربخشة X هاتاي سبور – 8 مساء 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 
بيراميدز X الإتحاد السكندري – 6 مساء – ONTime Sports
مواعيد مباريات الدوري المغربي 
الرجاء X المغرب الفاسي – 8.15 مساء 

نهضة بركان X إتحاد طنجة – 1-.30 مساءا

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