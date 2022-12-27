مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الثلاثاء 27-12-2022 عدد من المباريات حول العالم على رأسها لقاء تشيلسي وبورنموث في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي، ومانشستر يونايتد مع نوتينجهام فورست.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تشيلسي X بورنموث – 7.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مانشستر يونايتد X نوتينجهام فورست – 11 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري التركي
أنقرة غوجو X عمراني سبور –5 مساء
إسطنبول باشاك شهير X أنطاليا سبور – 5 مساء
فنربخشة X هاتاي سبور – 8 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
بيراميدز X الإتحاد السكندري – 6 مساء – ONTime Sports
مواعيد مباريات الدوري المغربي
الرجاء X المغرب الفاسي – 8.15 مساء
نهضة بركان X إتحاد طنجة – 1-.30 مساءا
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