الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

زراعة الكرك تعلن عن توفر بذار الشعير والقمح لمزارعي المحاصيل الحقلية

تخريج عدد من الدورات من منتسبي القوات المسلحة في إدارة الوثائق وأرشفتها

عجلون: دورة في التدريب المهني حول مهارات الحاسوب

اجتماع يتدارس آليات الحد من الانتشار العشوائي للبسطات بشوارع إربد

ورشة توعوية عن فيروس كورونا في شابات عبين

الحكومة : فاتورة واحدة للكهرباء والمياه ستصدر شهريًا بهذا الموعد

السفير السعودي يؤكد اعتزازه بمستوى التعليم العالي في الأردن

موعد دوام المدارس والجامعات في الاردن

القمة الثلاثية تؤكد ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني

حريق يأتي على محل بيع ملابس بالزرقاء

الثلاثاء، 17-01-2023 04:16 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 17 - 1 - 2023 عدداً من المباريات المهمة، على رأسها مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، فضلا عن مباراة الأهلي مع سموحة فى نصف نهائى كأس مصر.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
فوريست جرين X برمنجهام سيتي – الساعة 10:45 مساء      

وولفرهامبتون X ليفربول – الساعة 10:45 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium  

أكرينجتون ستانلي X بورام وود – الساعة 10:45 مساء       

سوانزي سيتي X بريستول سيتي – الساعة 10:45 مساء      

ويجان أثليتيك X لوتن تاون – الساعة 10:45 مساء    

وست بروميتش X  تشيسترفيلد – الساعة 11 مساء   


مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
ريال سوسييداد X ريال مايوركا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1          

ديبورتيفو ألافيس X  إشبيلية – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1                  
مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
الأهلي X سموحة – الساعة 7 مساء على قناة on time sports

مواعيد مباريات الدورى التونسي
 
النادي الصفاقسي X الترجي – الساعة 4 عصرا

أمل حمام سوسة X الملعب التونسي – الساعة 4 عصرا       

النادي البنزرتي X هلال الشابة – الساعة 4 عصرا    

اتحاد تطاوين X النجم الساحلي – الساعة 4 عصرا

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ملاعب 

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