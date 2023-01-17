مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 17 - 1 - 2023 عدداً من المباريات المهمة، على رأسها مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، فضلا عن مباراة الأهلي مع سموحة فى نصف نهائى كأس مصر.



مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

فوريست جرين X برمنجهام سيتي – الساعة 10:45 مساء



وولفرهامبتون X ليفربول – الساعة 10:45 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium



أكرينجتون ستانلي X بورام وود – الساعة 10:45 مساء



سوانزي سيتي X بريستول سيتي – الساعة 10:45 مساء



ويجان أثليتيك X لوتن تاون – الساعة 10:45 مساء



وست بروميتش X تشيسترفيلد – الساعة 11 مساء





مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

ريال سوسييداد X ريال مايوركا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1



ديبورتيفو ألافيس X إشبيلية – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

الأهلي X سموحة – الساعة 7 مساء على قناة on time sports



مواعيد مباريات الدورى التونسي



النادي الصفاقسي X الترجي – الساعة 4 عصرا



أمل حمام سوسة X الملعب التونسي – الساعة 4 عصرا



النادي البنزرتي X هلال الشابة – الساعة 4 عصرا



اتحاد تطاوين X النجم الساحلي – الساعة 4 عصرا

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