الثلاثاء 11-04-2023
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الثلاثاء، 11-04-2023 02:32 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 11-4-2023، العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها قمة مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي مع إنتر ميلان الإيطالي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

وتاليا أهم مواعيد مباريات اليوم:

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي × بايرن ميونخ - الساعة 10:00- beIN Sports 1 HD Premium
بنفيكا × إنتر ميلان- الساعة 10:00 - beIN Sports 2 HD Premium

الدوري السعودي
الخليج × الشباب - الساعة 10:00 - Shahid VIP

كأس قطر
أم صلال × السد- الساعة 9:45 مساء

كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية"
تشرين السوري × المريخ السوداني- الساعة 10:00 مساء
قطر القطري × النادي الصفاقسي - الساعة 10:00
الأهلي طرابلس × طلائع الجيش - الساعة 11:00 مساء
شباب الخليل × النهضة العُماني - الساعة11:00 مساء

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