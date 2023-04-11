مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 11-4-2023، العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها قمة مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي مع إنتر ميلان الإيطالي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.



وتاليا أهم مواعيد مباريات اليوم:



دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي × بايرن ميونخ - الساعة 10:00- beIN Sports 1 HD Premium

بنفيكا × إنتر ميلان- الساعة 10:00 - beIN Sports 2 HD Premium



الدوري السعودي

الخليج × الشباب - الساعة 10:00 - Shahid VIP



كأس قطر

أم صلال × السد- الساعة 9:45 مساء



كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية"

تشرين السوري × المريخ السوداني- الساعة 10:00 مساء

قطر القطري × النادي الصفاقسي - الساعة 10:00

الأهلي طرابلس × طلائع الجيش - الساعة 11:00 مساء

شباب الخليل × النهضة العُماني - الساعة11:00 مساء

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ملاعب