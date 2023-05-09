الثلاثاء 09-05-2023
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الثلاثاء، 09-05-2023 10:50 ص

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 9 - 5 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباراة الزمالك وبروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر لموسم 2022-2023.


مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
 
ريال مدريد× مانشستر سيتي- الساعة 10مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال
 
 الأهلي طرابلس (ليبيا)× النهضة (عمان) - الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري
 
بيراميدز× الإسماعيلي- الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
 
الزمالك× بروكسي ورك- الساعة 6 مساء  على قناة ON TIME SPORT      

الاتحاد السكندري× السكة الحديد- الساعة 6 مساء على قناة 2 ON TIME SPORT              
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الفيحاء× الفتح- الساعة 7 مساء

التعاون× الرائد- الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات كأس الكويت والقنوات الناقلة
 
كاظمة× الكويت - الساعة 7 مساء على قناة Kuwait Sports HD

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