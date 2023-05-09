مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 9 - 5 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباراة الزمالك وبروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر لموسم 2022-2023.





مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



ريال مدريد× مانشستر سيتي- الساعة 10مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال



الأهلي طرابلس (ليبيا)× النهضة (عمان) - الساعة 9 مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري



بيراميدز× الإسماعيلي- الساعة 7 مساء



مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة



الزمالك× بروكسي ورك- الساعة 6 مساء على قناة ON TIME SPORT



الاتحاد السكندري× السكة الحديد- الساعة 6 مساء على قناة 2 ON TIME SPORT

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفيحاء× الفتح- الساعة 7 مساء



التعاون× الرائد- الساعة 7 مساء



مواعيد مباريات كأس الكويت والقنوات الناقلة



كاظمة× الكويت - الساعة 7 مساء على قناة Kuwait Sports HD

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