الثلاثاء 30-05-2023
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الثلاثاء، 30-05-2023 02:24 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 30 - 5 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، وعلى رأسها مواجهة جيرسونسبور ضد طرابزون سبور في الدوري التركي، فضلا عن مباراة الزمالك مع طلائع الجيش في الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري التركي  
 

فناربخشة X  أنطاليا سبور – الساعة 8 مساء     

أنقرة جوجو X جالاتا سراي – الساعة 8 مساء                     

جيرسونسبور X طرابزون سبور – الساعة 8 مساء                        

اسطنبول سبور X أضنة ديمرسبور – الساعة 8 مساء                              

ألانيا سبور X قاسم باشا – الساعة 8 مساء                  

سيفاس سبور X قونيا سبور – الساعة 8 مساء                     

فاتح قرا جمرك X   قيصري سبور – الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة   
الزمالك X طلائع الجيش – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

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ملاعب 

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