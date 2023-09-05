الثلاثاء 05-09-2023
الوكيل الاخباري

توجيهات من وزير الداخلية مازن الفراية

ليبيا: الوضع الأمني في البلاد معقد وتحسين الأوضاع يحتاج إلى وقت

الملك والملكة يكرمان أوائل التوجيهي - صور

بوتين يعطي درسا في التاريخ لأحد المسؤولين

فاتورة مياه شهرية بإربد والمفرق وعجلون وجرش اعتبارا من هذا الموعد

خلال ساعات.. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

الملك يحدد موعد الانتخابات النيابية القادمة

أسعار النفط ترتفع وتتجاوز الـ 90 دولاراً لأول مرة منذ 11 شهراً

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

مجلس النواب لم يناقش أي استجواب خلال 3 سنوات

الثلاثاء، 05-09-2023 04:37 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

92023512219113706139


الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 5 - 9 - 2023 عدداً من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مواجهات كأس الاتحاد الإنجليزي، وعلى رأسها وست أوكلاند تاون ضد بيشوب أوكلاند، فضلا عن مباراة المرخية ضد الدحيل في كأس الاتحاد القطري.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
رانكورن X تشارنوك ريتشارد - الساعة 9:45 مساء    

وست اوكلاند تاون X بيشوب أوكلاند - الساعة 9:45 مساء  

اي اف سي إيملي X ويدنيس - الساعة 9:45 مساء               

نورث وود  X بينفيلد - الساعة 9:45 مساء       

وايتهاوك X سيفينواكس تاون - الساعة 9:45 مساء                      

التهامستو X بيدفورد تاون - الساعة 9:45 مساء                  

هارينجاي بوروج X دالويش هامليت - الساعة 9:45 مساء  

ستينيج تاون X هادلي - الساعة 9:45 مساء                        

روكسهام X كونكورد رانجيرز - الساعة 9:45 مساء                    

هورشام X لياتيرهييد - الساعة 9:45 مساء                         

شيفنال تاون X نانتويتش - الساعة 9:45 مساء            

مارين X  جيسلي - الساعة 9:45 مساء             

ماتلوك تاون X جاينسبوره - الساعة 9:45 مساء                          

بيكونسفايلد سيكوب X ساوثال - الساعة 9:45 مساء             

كارشالتون اثلتيك  X لانسينج - الساعة 9:45 مساء               

مواعيد مباريات كأس الاتحاد القطري والقنوات الناقلة
المرخية X الدحيل – الساعة 5 مساء على قناة الكأس القطرية         

البدع X الأهلي – الساعة 7:45 مساء على قناة الكأس القطرية 1  

أم صلال X الشمال – الساعة 7:45 مساء على قناة الكأس القطرية 2

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
92023516744740630296

الاتحاد الأردني يصدر مواعيد جدول دوري المحترفين

920235114956988759284

بعد فوز ماراثوني.. زفيريف يصطدم بألكاراز

92023511417130921409

نجم مانشستر يونايتد يخضع للتحقيقات في الشرطة

920235112652920207771

أمل ريال مدريد الأخير.. سان جيرمان في ورطة محتملة بسبب مبابي

920235102643350283145

فيليكس بعد عروض السعودية والبريميرليج: أريد برشلونة فقط

920235102444659964737

ريال مدريد يلجأ لحل قديم مغلق نهائيا

أخبار متعلقة
8202326135156399772093

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة