مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 12-12-2023 العديد من المواجهات النارية في مختلف المسابقات، إذ تنطلق بطولة كأس العالم للأندية عندما يلتقي اتحاد جدة مع أوكلاند سيتي النيوزلندي، على أن يلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي المصري يوم 15 من الشهر ذاته.



كأس العالم للأندية 2023



ويخوض الأهلي كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، ويستهدف إنجازا أفضل من الذي حققه باحتلال المركز الثالث، إذ يرغب بطل أفريقيا في تحقيق مفاجأة بالتأهل إلى النهائي وحصد اللقب في نسخته المقبلة.



مباراة الافتتاح ستجمع اتحاد جدة مع أوكلاند سيتي، على أن يلتقى الفائز منها مع الأهلى بطل أفريقيا، كما ستقام مباراة أخرى في الدور الثانى بين الفائز بدوري أبطال آسيا "أوراوا ريدز"، وبطل الكونكاكاف "ليون"، يوم 15 ديسمبر.



ينتظر الأهلي مواجهة بطل البرازيل حال الفوز في مباراة يوم 15 ديسمبر، والتي في الغالب ستكون أمام اتحاد جدة الأقرب للفوز على حساب أوكلاند سيتي.

دوري أبطال أوروبا



بينما تبدأ منافسات الجولة الختامية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بمواجهات قوية اليوم، عندما يلتقي بايرن ميونخ مع مانشستر يونايتد، وأيندهوفن مع أرسنال، وإنتر ميلان مع ريال سوسيداد،ويونيون برلين ضد ريال مدريد،ونابولي ضد سبورتينج براجا.



ويشهد يومي الثلاثاء والأربعاء مباريات الجولة السادسة والأخيرة لحسم باقي المقاعد المتبقية في الدور التالي بدوري أبطال أوروبا، بعد أن تأهل 12 فريقا لدور ثمن النهائي وتبقى 4 مقاعد فقط.



يتواجد 4 أندية إسبانية في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وهم أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وريال مدريد، بينما حسمت 3 أندية ألمانية تأهلها وهي بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ ولايبزيج، كما تأهل مانشستر سيتي وآرسنال من إنجلترا وثنائى إيطاليا إنتر ميلان ولاتسيو بالإضافة إلي إيندهوفن الهولندي.



تأتي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء على النحو التالي..



مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023



اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي - الساعة 8 مساء - SSC1 HD



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

ايندهوفن ضد أرسنال- الساعة 8:45 مساء



لانس ضد أشبيلية- الساعة 8:45 مساء



مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ - الساعة 11 مساء

إنتر ميلان ضد ريال سوسيداد - الساعة 11 مساء



يونيون برلين ضد ريال مدريد - الساعة 11 مساء- beIN Sports HD 2



كوبنهاجن ضد جالاتا سراي- الساعة 11 مساء

ريد بول سالزبورج ضد بنفيكا- الساعة 11 مساء



نابولي ضد سبورتينج براجا- الساعة 11 مساء- beIN Sports HD 4





مواعيد مباريات كأس الإمارات



العين ضد النصر- الساعة 6:30 مساء

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