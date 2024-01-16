الثلاثاء 16-01-2024
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21 إصابة بحريق بالرمثا ومدير مستشفى الرمثا يوضح حالتهم الصحية - صور

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21 إصابة بحريق بالرمثا ومدير مستشفى الرمثا يوضح حالتهم الصحية - صور

الثلاثاء، 16-01-2024 03:55 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - يقام اليوم الثلاثاء 16-1-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، وتتصدر مواجهات 

كأس أمم أفريقيا
 2023، عندما يلتقي بوركينا فاسو مع موريتانيا، وتونس مع ناميبيا، ومالى ضد جنوب أفريقيا.
 
مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة 
بوركينا فاسو ضد موريتانيا – 5 مساء - beIN Sports HD 2 Max
 
تونس ضد ناميبيا – 8 مساء - beIN Sports HD 1 Max
 
مالى ضد جنوب أفريقيا – 11 مساء - beIN Sports HD 2 Max

مباريات كأس أمم أسيا 2023 والقنوات الناقلة 
تايلاند ضد قيرغيزستان – 5.30 عصرا- SSC1 HD
 
السعودية ضد عمان – 8.30 مساء - SSC EXTRA 1 HD

مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 
يوفنتوس ضد ساسولو – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

وولفرهامبتون ضد برينتفورد – 10:30 مساء

برمنجهام سيتي ضد هال سيتي- 10:45 مساء

بولتون واندررز ضد لوتون تاون- 10:45 مساء

بريستول سيتي ضد وست هام يونايتد- 10:45 مساء

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
خيتافي ضد إشبيلية- 10 مساء

أتلتيك بيلباو ضد ديبورتيفو ألافيس- 11 مساء

تينيريفي ضد ريال مايوركا- 12 مساء

مواعيد مباريات كأس تركيا
بشتكاش ضد ايوبسبور – 9 مساء

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية
فاركو ضد زد – 4 عصرا -أون تايم سبورت

طلائع الجيش ضد بيراميدز- 6 مساء – أون تايم سبورت

سموحة ضد مودرن فيوتشر- 6 مساء – أون تايم سبورت

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