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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 19-03-2024 02:55 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 19- 3 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة اتحاد الجزائر ضد وفاق سطيف في الدوري الجزائري، فضلا عن مواجهة الخور ضد الدحيل في كأس قطر.

مواعيد مباريات الدوري الجزائري والقنوات الناقلة   
اتحاد الجزائر X وفاق سطيف – الساعة 11 مساء على قناة الجزائرية

مواعيد مباريات كأس الاتحاد القطري والقنوات الناقلة
الخور X الدحيل – الساعة 9:30 مساء على قناة الكأس القطرية 1    

البدع  X الخريطيات – الساعة 9:30 مساء على قناة الكأس القطرية 2    

وتتوقف المباريات في الدوريات حول العالم الفترة الحالية بسبب الأجندة الدولية للمنتخبات خلال شهر مارس الجاري، وتشهد فترة توقف الشهر الحالي بين يومي 18 و26 مارس، إقامة مباراتين لكل منتخب، وفقا لأجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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