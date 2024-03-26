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الثلاثاء، 26-03-2024 03:06 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 26 - 3 - 2024 العديد من المباريات، يتصدرها لقاء إسبانيا ضد البرازيل وديا، فضلا عن مواجهة مصر مع كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر الودية ويلتقي منتخب الاردن وباكستان بتصفيات آسيا لكأس العالم .

مواعيد مباريات دولية ودية والقنوات الناقلة
 
الدنمارك X جزر فاروه – الساعة 10:15 مساء

رومانيا X كولومبيا – الساعة 10:30 مساء 

السنغال X بنين – الساعة 10:30 مساء  

كوت ديفوار X أوروجواي – الساعة 10:30 مساء 

إنجلترا X بلجيكا – الساعة 1:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5 

إيرلندا X سويسرا – الساعة 10:45 مساء

ألمانيا X هولندا – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6 

إسكتلندا X إيرلندا الشمالية – الساعة 10:45 مساء

النمسا X تركيا – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2 

سلوفينياX  البرتغال – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1 

فرنسا X تشيلي – الساعة 11 مساء

إسبانيا X البرازيل – الساعة 11:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الجزائر X جنوب إفريقيا – الساعة 12 مساء على قناة الرياضية الجزائرية

المغرب X موريتانيا – الساعة 1 صباحا على قناة الرياضية المغربية

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
 
مصر X كرواتيا – الساعة 11 مساء على قناة on time sport 1

نيوزيلندا X تونس – الساعة11 مساء على قناة on time sport 2

مواعيد مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم
 
كوريا الشمالية X اليابان – الساعة 11 صباحا

لبنان X أستراليا – الساعة 11:45 صباحا

بنجلادش X فلسطين – الساعة 12:30 صباحا

الفلبين X العراق – الساعة2 ظهرا

فيتنام X إندونيسيا – الساعة 3 ظهرا

الصين X سنغافورة – الساعة 3 ظهرا 

تايلاند X كوريا الجنوبية – الساعة 3:30 ظهرا 

الهند X أفغانستان – الساعة 4:30 ظهرا 

قيرجيزستان X تايبيه – الساعة 5 عصرا 

ماليزيا X عمان – الساعة 5 عصرا

أوزبكستان X هونج كونج – الساعة 5:30 عصرا

طاجيكستان X السعودية – الساعة 6 مساء

تركمنستان X إيران – الساعة 6 مساء

البحرين X النيبال – الساعة 10 مساء

اليمن X الإمارات – الساعة 10 مساء

الأردن X باكستان – الساعة 10 مساء

سوريا X ميانمار – الساعة 10 مساء

الكويت X قطر – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
 
ليتوانيا X جبل طارق – الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3 

مواعيد مباريات تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة
 
جورجياX اليونان– الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4

أوكرانياX أيسلندا – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ويلز X بولندا – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات بطولة غرب اسيا تحت 23 سنة
السعودية X مصر – الساعة 8 مساء

تايلاند X الإمارات – الساعة 8 مساء 

كوريا الجنوبية X أستراليا – الساعة 11 مساء

الأردن X العراق – الساعة 11 مساء 

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا
 
إسواتيني X الصومال – الساعة 4 عصرا 

موريشيس X تشاد – الساعة 6 مساء 

ليبيريا X جيبوتي – الساعة 7 مساء  

جنوب السودان X ساوتومي وبرينسيب – الساعة 8 مساء

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