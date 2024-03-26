مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 26 - 3 - 2024 العديد من المباريات، يتصدرها لقاء إسبانيا ضد البرازيل وديا، فضلا عن مواجهة مصر مع كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر الودية ويلتقي منتخب الاردن وباكستان بتصفيات آسيا لكأس العالم .
مواعيد مباريات دولية ودية والقنوات الناقلة
الدنمارك X جزر فاروه – الساعة 10:15 مساء
رومانيا X كولومبيا – الساعة 10:30 مساء
السنغال X بنين – الساعة 10:30 مساء
كوت ديفوار X أوروجواي – الساعة 10:30 مساء
إنجلترا X بلجيكا – الساعة 1:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5
إيرلندا X سويسرا – الساعة 10:45 مساء
ألمانيا X هولندا – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6
إسكتلندا X إيرلندا الشمالية – الساعة 10:45 مساء
النمسا X تركيا – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2
سلوفينياX البرتغال – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
فرنسا X تشيلي – الساعة 11 مساء
إسبانيا X البرازيل – الساعة 11:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
الجزائر X جنوب إفريقيا – الساعة 12 مساء على قناة الرياضية الجزائرية
المغرب X موريتانيا – الساعة 1 صباحا على قناة الرياضية المغربية
مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
مصر X كرواتيا – الساعة 11 مساء على قناة on time sport 1
نيوزيلندا X تونس – الساعة11 مساء على قناة on time sport 2
مواعيد مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم
كوريا الشمالية X اليابان – الساعة 11 صباحا
لبنان X أستراليا – الساعة 11:45 صباحا
بنجلادش X فلسطين – الساعة 12:30 صباحا
الفلبين X العراق – الساعة2 ظهرا
فيتنام X إندونيسيا – الساعة 3 ظهرا
الصين X سنغافورة – الساعة 3 ظهرا
تايلاند X كوريا الجنوبية – الساعة 3:30 ظهرا
الهند X أفغانستان – الساعة 4:30 ظهرا
قيرجيزستان X تايبيه – الساعة 5 عصرا
ماليزيا X عمان – الساعة 5 عصرا
أوزبكستان X هونج كونج – الساعة 5:30 عصرا
طاجيكستان X السعودية – الساعة 6 مساء
تركمنستان X إيران – الساعة 6 مساء
البحرين X النيبال – الساعة 10 مساء
اليمن X الإمارات – الساعة 10 مساء
الأردن X باكستان – الساعة 10 مساء
سوريا X ميانمار – الساعة 10 مساء
الكويت X قطر – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
ليتوانيا X جبل طارق – الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3
مواعيد مباريات تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة
جورجياX اليونان– الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4
أوكرانياX أيسلندا – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ويلز X بولندا – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات بطولة غرب اسيا تحت 23 سنة
السعودية X مصر – الساعة 8 مساء
تايلاند X الإمارات – الساعة 8 مساء
كوريا الجنوبية X أستراليا – الساعة 11 مساء
الأردن X العراق – الساعة 11 مساء
مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا
إسواتيني X الصومال – الساعة 4 عصرا
موريشيس X تشاد – الساعة 6 مساء
ليبيريا X جيبوتي – الساعة 7 مساء
جنوب السودان X ساوتومي وبرينسيب – الساعة 8 مساء
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