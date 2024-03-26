مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 26 - 3 - 2024 العديد من المباريات، يتصدرها لقاء إسبانيا ضد البرازيل وديا، فضلا عن مواجهة مصر مع كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر الودية ويلتقي منتخب الاردن وباكستان بتصفيات آسيا لكأس العالم .



مواعيد مباريات دولية ودية والقنوات الناقلة



الدنمارك X جزر فاروه – الساعة 10:15 مساء



رومانيا X كولومبيا – الساعة 10:30 مساء



السنغال X بنين – الساعة 10:30 مساء



كوت ديفوار X أوروجواي – الساعة 10:30 مساء



إنجلترا X بلجيكا – الساعة 1:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5



إيرلندا X سويسرا – الساعة 10:45 مساء



ألمانيا X هولندا – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6



إسكتلندا X إيرلندا الشمالية – الساعة 10:45 مساء



النمسا X تركيا – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2



سلوفينياX البرتغال – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1



فرنسا X تشيلي – الساعة 11 مساء



إسبانيا X البرازيل – الساعة 11:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1



الجزائر X جنوب إفريقيا – الساعة 12 مساء على قناة الرياضية الجزائرية



المغرب X موريتانيا – الساعة 1 صباحا على قناة الرياضية المغربية



مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة



مصر X كرواتيا – الساعة 11 مساء على قناة on time sport 1



نيوزيلندا X تونس – الساعة11 مساء على قناة on time sport 2



مواعيد مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم



كوريا الشمالية X اليابان – الساعة 11 صباحا



لبنان X أستراليا – الساعة 11:45 صباحا



بنجلادش X فلسطين – الساعة 12:30 صباحا



الفلبين X العراق – الساعة2 ظهرا



فيتنام X إندونيسيا – الساعة 3 ظهرا



الصين X سنغافورة – الساعة 3 ظهرا



تايلاند X كوريا الجنوبية – الساعة 3:30 ظهرا



الهند X أفغانستان – الساعة 4:30 ظهرا



قيرجيزستان X تايبيه – الساعة 5 عصرا



ماليزيا X عمان – الساعة 5 عصرا



أوزبكستان X هونج كونج – الساعة 5:30 عصرا



طاجيكستان X السعودية – الساعة 6 مساء



تركمنستان X إيران – الساعة 6 مساء



البحرين X النيبال – الساعة 10 مساء



اليمن X الإمارات – الساعة 10 مساء



الأردن X باكستان – الساعة 10 مساء



سوريا X ميانمار – الساعة 10 مساء



الكويت X قطر – الساعة 10 مساء



مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة



ليتوانيا X جبل طارق – الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3



مواعيد مباريات تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة



جورجياX اليونان– الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4



أوكرانياX أيسلندا – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3



ويلز X بولندا – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات بطولة غرب اسيا تحت 23 سنة

السعودية X مصر – الساعة 8 مساء



تايلاند X الإمارات – الساعة 8 مساء



كوريا الجنوبية X أستراليا – الساعة 11 مساء



الأردن X العراق – الساعة 11 مساء



مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا



إسواتيني X الصومال – الساعة 4 عصرا



موريشيس X تشاد – الساعة 6 مساء



ليبيريا X جيبوتي – الساعة 7 مساء



جنوب السودان X ساوتومي وبرينسيب – الساعة 8 مساء

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