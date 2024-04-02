مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 2 - 4 - 2024 عدداً من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة وست هام ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في كأس إيطاليا.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



نيوكاسل يونايتد X إيفرتون – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2



نوتينجهام فورست X فولهام – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 8



بورنموث X كريستال بالاس – الساعة 9:45 مساء



بيرنلي X وولفرهامبتون – الساعة 9:45 مساء



وست هام يونايتد X توتنهام – الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الفيحاء X الوحدة – الساعة 10 مساء



أبها X النصر – الساعة 10 مساء على قناة 2 SSC



الهلال X الأخدود – الساعة 10 مساء على قناة 1 SSC



الطائي X التعاون – الساعة 10 مساء على قناة 3 SSC



مواعيد مباريات الدوري التركي



اسطنبول سبور X تشايكور ريزا سبور – الساعة 5 عصرا



أنطاليا سبور X أنقرة جوجو – الساعة 8:30 مساء



جالطة سراي X هاتاي سبور – الساعة 8مساء



جازينتاب X ألانيا سبور – الساعة 8:30 مساء



مواعيد مباريات كأس ألمانيا



ساربروكين X كايزرسلاوترن – الساعة 9:45 مساء



مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة



يوفنتوس X لاتسيو – الساعة 10 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات كأس البرتغال



بنفيكا X سبورتنج لشبونة – الساعة 10:45 مساء



مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة



ليون X فالينسيان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

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