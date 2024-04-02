الثلاثاء 02-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني

ارتفاع عدد ضحايا حريق إسطنبول إلى 25 شخصا

الأشغال تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق رم -الراشدية

إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام

عباس: موقف الأردن قوي وثابت ضد التهجير وحماية القضية الفلسطينية

الجيش ينفذ 9 إنزالات جوية على شمال غزة بمشاركة دولية

الملك يوجه الحكومة لتسهيل مشاريع شركة البوتاس في قطاعي المياه والطاقة

فيديو - قتلى وجرحى باندلاع حريق هائل في اسطنبول

المحكمة الدستورية ترد طعنا بقانون التقاعد المدني

المديرة التنفيذية لليونيسف: مصدومون لمقتل فريق الإغاثة في غزة

الثلاثاء، 02-04-2024 03:56 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

4202421336688482033 (1)


الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 2 - 4 - 2024 عدداً من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة وست هام ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في كأس إيطاليا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
نيوكاسل يونايتد X إيفرتون – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2 
 
نوتينجهام فورست X فولهام  – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 8

بورنموث X كريستال بالاس – الساعة 9:45 مساء

بيرنلي X وولفرهامبتون – الساعة 9:45 مساء

وست هام يونايتد X توتنهام – الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1  
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
 
الفيحاء X الوحدة – الساعة 10 مساء

أبها X النصر – الساعة 10 مساء على قناة 2 SSC
 
الهلال X الأخدود – الساعة 10 مساء على قناة 1 SSC
 
الطائي X التعاون – الساعة 10 مساء على قناة 3 SSC

مواعيد مباريات الدوري التركي
 
اسطنبول سبور X تشايكور ريزا سبور – الساعة 5 عصرا

أنطاليا سبور X أنقرة جوجو – الساعة 8:30 مساء

جالطة سراي X هاتاي سبور – الساعة 8مساء
 
جازينتاب X ألانيا سبور – الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات كأس ألمانيا
 
ساربروكين X كايزرسلاوترن – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة
 
يوفنتوس X لاتسيو – الساعة 10 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1  

مواعيد مباريات كأس البرتغال
 
بنفيكا X سبورتنج لشبونة – الساعة 10:45 مساء

مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة
 
ليون X فالينسيان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420242143921470879113

رئيس اتحاد جدة يكسر الصمت ويلوح بالانسحاب من السوبر السعودي

42024214423735736603

رونالدو يستعد لإنجاز تاريخي في الدوري السعودي

420242114233327687183 (1)

ما هي شروط تشافي للبقاء في برشلونة؟

420242113824817672443

القيمة السوقية لربيع 2024.. أغلى وأرخص لاعبي كرة القدم في العالم

420242113552823578041

ألونسو أول الراحلين عن برشلونة في الصيف

420242112856808315354 (1)

الأهلي يواجه الزمالك مجدداً في السعودية